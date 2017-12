Exit Poll 2017: Act des Jahres

Es kann nur einen geben, hier kommt der Musik-Act des Jahres 2017. Gewählt von der strengsten Jury der Welt: euch.

Gefühlt sind sie in dieser Liste seit zehn Jahren beheimatet, dieses Mal führen sie die Liste auch noch an: Bilderbuch! Mit drei ausverkauften Konzerten in der Wiener Arena (übrigens „Beste Location 2017“) - wie könnte es da auch anders sein?

Auch Platz Zwei ist in österreichischer Hand: Mavi Phoenix hat euch noch mehr begeistert, als Arcade Fire, die einen soliden dritten Platz belegen. 2017 - ein gutes Jahr für die Musik!

Niko Ostermann

Top Ten beste Acts 2017

1. Bilderbuch

2. Mavi Pheonix

3. Arcade Fire

4. Portugal. The Man

5. Leyya

6. Wanda

7. Kendrick Lamar

8. Yung Hurn

9. Voodoo Jürgens

10. Faber

Bester Film? Beste Location? Hashtag des Jahres? Alle Ergebnisse zum FM4 Exit Poll 2017 gibts ab 28. und 29. Dezember auf fm4.orf.at.