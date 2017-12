ExitPoll: Heimliches Lieblingslied

Wir haben euch gefragt und ihr habt bereitwillig geantwortet.

Eigentlich glauben wir hier bei FM4 ja nicht an Guilty Pleasures, alles was gefällt, darf auch gefallen. Aber ein bisschen lustig ist es dann doch sich durch eure heimlichen Lieblingslieder 2017 zu lesen.

Kein anderes Lied habt ihr so oft angegeben wie „Shape Of You“ von Ed Sheeran. In keiner Karaoke-Bar und auf keinem ironischen Dancefloor durfte dieser (ja, man muss es wohl sagen) Hit dieses Jahr fehlen. Aber ist schon okay, we don’t judge...

Top Ten: Heimliche Lieblingslieder

1. Ed Sheeran - Shape Of You

2. Wanda - Columbo

3. Yung Hurn - OK Cool

4. Portugal. The Man - Feel It Still

5. Kroko Jack - Vadient

6. Bilderbuch - Bungalow

7. Lorde - Green Light

8. Bilderbuch - Baba

9. Luis Fonsi - Despacito

10. Taylor Swift - Look What You Made Me Do

Bester Film? Beste Location? Hashtag des Jahres?