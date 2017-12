ExitPoll: Song des Jahres

Die Königsklasse der Popmusik: Die FM4 Hörerinnen und Hörer haben gewählt. Übriggeblieben sind diese Top10 Pop-Perlen 2017.

Wir können uns für dieses Jahre ExitPoll auf die Abkürzung BiBu einigen, oder? BiBu haben wurden von euch jedenfalls gleich zwei von zehn mal in die großen Zehn gewählt. In all dem Bungalow Baba Wahnsinn sollte aber das Bussi aka Wanda nicht unerwähnt bleiben. Platz zwei für Columbo, der in der Best of TV-Serienliste allerdings vermisst wird.

1 - Bilderbuch - Bungalow

2 - Wanda - Columbo

3 - Mavi Phoenix - Aventura

4 - Kendrick Lamar - Humble

5 - Leyya - Zoo

6 - Bilderbuch - Baba

7 - Portugal The Man - Feel it still

8 - Arcade Fire - Everything Now

9 - Yung Hurn - Ok Cool

10 - Kettcar - Sommer 89

Bester Film? Beste Location? Hashtag des Jahres? Alle Ergebnisse zum FM4 Exit Poll 2017 gibts ab 28. und 29. Dezember auf fm4.orf.at.