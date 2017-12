ExitPoll: Game des Jahres

Es ist vollbracht: Tetris ist nicht mehr in euren Top Ten Games dieses Jahres gelandet. Darauf spielen wir eine Runde UNO mit euch (heuer Platz 10).

Mit Zelda und Supermario sind zwei recht betagte Herrschaften am Spielethron gelandet. In der Welt der Konsolengames wird zwar mitunter gestorben, aber selten gealtert. Trotzdem gut, dass euch mit der Kämpferin Aloy aus Horizon Zero Dawn auch neue Heldinnen beindruckt haben.

Nintendo

1 - Zelda: Breath of the Wild

2 - Super Mario Odyssey

3 - Horizon: Zero Dawn

4 - FIFA 18

5 -Fortnite

6 - Call of Duty WWII

7 - PUBG Playerunknown’s Battlegrounds

8 - FIFA 17

9 - Life is Strange - Before the Storm

10 - UNO

Bester Film? Beste Location? Hashtag des Jahres? Alle Ergebnisse zum FM4 Exit Poll 2017 gibts ab 28. und 29. Dezember auf fm4.orf.at.