ExitPoll: Film des Jahres

Heiliger Obi Wan Kanobi! Wann kommt das erste Star Wars-freie Jahr im FM4 ExitPoll wenn die die besten Filme des Jahres zur Wahl stehen? Wenn es nach euch geht, kann das noch dauern.

Ok, Star Wars auf Platz ein, das ist ein Selbstläufer. Ein bisschen lang war er aber schon, oder? Die ganz anders geartete Sci-Fi-Fortsetzung Blade Runer 2049 landet nur knapp dahinter auf Platz zwei. Drei heimische Filme incl. heroinsüchter Mutter („Die beste aller Welten“)in den großen Zehn ist aber auch bemerkenswert.

Lucasfilm Ltd.

1 - Star Wars - The Last Jedi

2 - Blade Runner 2049

3 - Die beste aller Welten

4 - Get Out

5 - Wilde Maus

6 - Dunkirk

7 - Es

8 - Baby Driver

9 - Die Migrantigen

10 - Moonlight

Bester Film? Beste Location? Hashtag des Jahres? Alle Ergebnisse zum FM4 Exit Poll 2017 gibts ab 28. und 29. Dezember auf fm4.orf.at.