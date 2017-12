ExitPoll: Serie des Jahres

Das mit den „eckigen Augen“ vom zu viel Serien schauen verschieben wir mal auf 2018. Dazu war auch heuer viel zu viel gutes dabei.

Sechs eurer zehn meistgeschätzen Serien sind im weitesten Sinne im Fantasy/Sci-Fi Genre anzusiedeln. Bleiben immer noch ein paar Krumen für Serienmörder (Minderhunter) und gut abgehangene Sitcom-Klassiker (Big Bang Theory).

Netflix

1 - Stranger Things

2 - Game of Thrones

3 - Twin Peaks

4 - Dark

5 - Rick and Morty

6 - Mindhunter

7 - Handmaid’s Tale

8 - Bojack Horseman

9 - Big Bang Theorie

10 - The Crown

Bester Film? Beste Location? Hashtag des Jahres? Alle Ergebnisse zum FM4 Exit Poll 2017 gibts ab 28. und 29. Dezember auf fm4.orf.at.