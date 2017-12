2017 on 45 - Makossa

Die besten Clubtracks des Jahres - Downbeat.

Von Daniela Derntl

Makossa ist Musikchef von FM4, Produzent, DJ, Mitbegründer der on45-Serie und gemeinsam mit Sugar B Host von FM4 Swound Sound. ´

Downbeat feiert seit über einem Jahr sein Comeback, was man in Wien vor allem bei der Veranstaltungsreihe Heimlich zu spüren bekommt.

Heimlich-DJ Oliver Rottmann wird mit seinem Mix in der zweiten Ausgabe von 2017 on 45 am 5. Jänner zu hören sein.