2017 on 45 - Dalia Ahmed

Die besten Clubtracks des Jahres - Hip Hop & R’n’B.

Von Daniela Derntl

„Pop, HipHop, R’n‘B, alles was daneben und dazwischen liegt. Alles was ich geil finde, das ist die Late Night Lemonade“, so beschreibt Kollegin Dalia Ahmed ihre Show Dalia’s Late Night Lemonade, die heuer im Sommer gestartet ist. Dabei zeigt sie in der Sendung eher ihre zarte, Easy-Listening-Seite, während ihre DJ-Sets eher heftiger und clubbiger ausfallen.

Radio FM4 / Kristian Davidek

Dalias Top Drei des Jahres haben alle im Mix Platz gefunden: Cardi B, J Hus und DJ Khaled. Hier könnt ihr mehr über Dalias persönliche Highlights 2017 erfahren.

Dalia Ahmed über ihren Mix:

„Das Wichtigste ist auf jeden Fall die Tanzbarkeit. Auf jeden Fall die Fruitiness und der Spaß. Es klingt alles ein bisschen nach Sommer, obwohl es ja jetzt schon so kalt ist. Aber 2017 war irgendwie ein heißes Jahr, finde ich.“

2017on45 - Dalia Ahmed - Mix