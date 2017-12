2017 on 45 - Spinelly

Die besten Clubtracks des Jahres - Hip Hop & UK Bass.

Von Daniela Derntl

Die on-45-Sendung gibt es schon viele Jahre, zahlreiche DJs haben daran teilgenommen, zahlreiche DJs wurden von der Sendung inspiriert. Zum Beispiel Spinelly aus Zams in Tirol, die regelmäßig beim Clubbduzz des Wiener Hip Hop Labels Duzz Down San die Platten dreht.

Nächster DJ-Gig:

5. Jänner – Solaris/Linz

Sie kann sich noch genau an die Show vor zehn Jahren erinnern: „Das war wirklich prägend für mich. Shout Out an erster Stelle an meinen Bruder Benjamin, der mich auf diese Mix-Serie aufmerksam gemacht hat. Wir haben ab 2007 jedes Jahr darauf gewartet, dass diese Mixes endlich online gehen und wir sie runterladen und ständig im Auto hören können. Ich erinnere mich noch genau an den 2007on45-Mix von DJ Functionist, der für mich da ein unfassbar prägendes Set abgeliefert hat. Das höre ich mir noch immer unglaublich gerne an.“

Vielen Dank für die Blumen!

Radio FM4 / Kristian Davidek

Spinelly über ihren Mix:

„Aufregend, genau zehn Jahre nachdem ich meinen ersten on45-Mix auf FM4 gehört habe, selber einen zu machen – mit altbekannten Produzentengrößen wie Alix Perez, Lenzman und auch A-Trak, unter anderem. Und auf der anderen Seite neue Einflüsse, neue prägende Produzenten wie Eprom und Katuchat.“

2017on45 - Spinelly - Mix