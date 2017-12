2017 on 45 - Camo & Krooked

Die besten Clubtracks des Jahres - Drum’n’Bass.

Von Daniela Derntl

2017 war für die Drum’n’Bass Spezialisten Camo & Krooked das intensivste Jahr ihrer bisherigen Karriere: neues Album, neue Live-Show, ein Essential-Mix für BBC Radio 1, sowie einmal im Monat ihre Show bei La Boum de Luxe… Die Liste ist lang. Aber nicht nur für sie selber, sondern auch für ihr Genre Drum’n’Bass war 2017 ein gutes Jahr:

„Drum’n’Bass entwickelt sich jedes Jahr weiter. Früher sind vielleicht im ganzen Jahr drei Alben rausgekommen, jetzt sind es mindestens 15. Links und rechts schießen die Releases aus dem Boden, es ist fast schon zu viel, als dass ein Release wirklich noch Momentum erzeugen kann. Ich glaube, da haben wir mit unserem Album wieder einmal ganz gut was vorgelegt. War aber auch nicht einfach, die Leute bei der Stange zu halten“, erzählt Reini „Camo“ Rietsch und Markus „Krooked“ Wagner ergänzt:

„Was mir persönlich auch aufgefallen ist, wenn es um Dancefloor Drum’n’Bass geht, kann man sagen: The Sky is the Limit. Es wird immer wilder, immer lauter. Jump-Up, oder wie es manche auch schimpfen Clown-Step, war ein sehr belächeltes Sub-Genre im Drum’n’Bass. Das hat jetzt plötzlich sowas von aufgeholt und zieht eine der größten Crowds bei den Gigs an. Auch in Wien merkt man das bei den Switch-Partys, das sind vielleicht die bestbesuchten Partys momentan, wenn es um Drum’n’Bass geht. Diesen Trend sieht man auch europaweit. Dann wiederum gibt es auch ganz deepe Sachen und irgendwie zieht jeder sein Ding durch in allen Sparten. Auch die alte Garde ist wieder hervorgekommen dieses Jahr: Goldie hat ein wunderbares Album veröffentlicht. Die Community ist stark!“

Radio FM4 / Kristian Davidek

Camo & Krooked über ihren Mix:

„In diesen Mix haben wir alles reingepackt, was uns dieses Jahr gefallen hat: deepes Zeug, etwas Jump-Up. Etwas, das im Club funktioniert und etwas, das uns einfach selber berührt hat, das ganze Jahr lang.“

2017on45 - Camo & Krooked - Mix