2017 on 45 - Phekt

Die besten Clubtracks des Jahres - HipHop.

Von Daniela Derntl

FM4 Tribe Vibes-Host Alex Hertel alias DJ Phekt hat sich sehr über das gute HipHop-Jahr gefreut. Ein Jahr, dass seiner Meinung nach viel mehr ein Jahr der Newcomer denn der arrivierten Künstler war, wie er uns erzählt:

„Es hat einen riesen Schwung neuer Artists gegeben, die im Rap-Game mitgemischt haben. Es waren aber auch einige Giganten dabei - ich sag da nur Kendrick Lamar - die sehr großartige Alben releast haben.“ Mehr HipHop-Highlights von DJ Phekt findet ihr hier.

Radio FM4 / Kristian Davidek

Phekt über seinen Mix:

“Mir kommt vor, es wird jedes Jahr schwieriger, weil sich das Genre eben immer ein bisschen verändert. 70 BPM war heuer ein sehr dominantes Tempo, es gibt trotzdem extrem viel gute Songs, die schneller sind und auch mein Boom-Bap-Herz immer wieder erweichen, das sich im 95-BPM-Tempo bewegt. Da die Brücke zu schlagen, auch zwischen Englisch-Sprachigem und Deutsch-Sprachigem, was aus Österreich kommt und was International relevant war, was mir persönlich gefällt, das finde ich super schwierig. Ich bräuchte in Wahrheit mehrere Stunden für den Mix, wenn man tatsächlich das ganze Jahr zusammenfassen will. Ich hoffe, dass der eine und die eine in diesen vierzig Minuten Songs entdecken können, die sie in dem Jahr vielleicht überhört haben. Ich fand, es war ein richtig gutes Jahr.“

2017on45 - Phekt - Mix