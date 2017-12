2017 on 45 - FVLCRVM

Die besten Clubtracks des Jahres - Footwork & Jersey Club.

Von Daniela Derntl

Unser Special Guest dieses Jahr ist FVLCRVM [sprich: fulcrum] aus Bratislava, oder wie er gerne hashtaggt: Bruhtislava. Wir haben Pišta Kráľovič eingeladen, weil er als Musiker extrem produktiv ist, darüber hinaus ein Killer-DJ und weil er sein Fachgebiet Footwork nie aus den Augen verliert – obwohl er längst ein viel breiteres Spektrum abdeckt.

FVLCRVM ist uns 2014 erstmals aufgefallen, er hat damals auf dem sympathischen Elektroniklabel GERGAZ veröffentlicht (das mit den Großbuchstaben dürfte ein Ding sein in der Slowakei). Pišta hat recht bald mit seinem fulminanten Samsaya Remix einen Contest gewonnen, etwas Ähnliches ist ihm bei seinem Vorbild Machinedrum gelungen. Seine Vielseitigkeit geht so weit, dass er neben seinen elektronischen Produktionen auch noch maßgeblich an dem Indie Outlet NVMERI beteiligt ist (jup, ebenfalls capitals). Wir sind Fans, falls man das aus dem Text noch nicht herausgelesen hat. Und demnächst fahren wir nach Bruhtislava, das grade mal fünfzig Minuten von Wien entfernt ist. Pišta sagt, die Clubszene ist ganz cool und außerdem gibt es da im Jänner einen Footwork Dance Contest.

Radio FM4 / Kristian Davidek

FVLCRVM über seinen Mix:

„What you have been listening to is my selection of best club, jersey club, footwork and beats music from around the world. Maybe you realize the whole mix is increasing in tempo - it’s intentional. That’s how I do it. I don’t like playing one tempo the whole night. But we’re gonna get up there until 160 BPM. So hold on!”

2017on45 - FVLCRVM - Mix