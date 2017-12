2017 on 45 - Joyce Muniz

Die besten Clubtracks des Jahres - Deep-House.

Von Daniela Derntl

Was für ein Jahr für Joyce Muniz! Sie hat sich neben zahlreichen Gigs und einer eigenen, neuen FM4-Show namens „Joyce Muniz and Friends“ besonders über zwei Aufträge gefreut:

Zwei Remixes hat sie für DJ Hell gemacht, einer davon hat seine Premiere bei Pete Tong auf BBC Radio 1 gefeiert. Und im Gegenzug veröffentlicht DJ Hell ihre neue Single „Toxic People“ im nächsten Jahr auf Gigolo Records: „Diese Nummer zeigt eine richtig andere Seite von mir, ich bin selber überrascht! Es ist ein Monster-Rave-Tune.“

Der zweite Remix-Auftrag, den Joyce Muniz heuer erhalten hat, kam auch von keinem Unbekannten – nämlich Paul Simon (von Simon & Garfunkel, falls ihr ihn nicht kennen solltet). 1986 hat Paul Simon ein mit vier Grammys ausgezeichnetes Album namens „Graceland" veröffentlicht, das er noch unter der Apartheit in Südafrika unter schwierigen Bedingungen aufgenommen hat.

Joyce’s erste Arbeit für Paul Simon war ein Remix von „Gumboots“. Weil ihm der Track so gut gefallen hat, durfte Joyce dann auch seinen Überhit „You Can Call Me Al“ remixen. Das ist natürlich eine riesengroße Ehre ist, auf einer Paul-Simon-Remix-Compilation neben Größen wie Gui Boratto, Joris Voorn und Thievery Corporation vertreten zu sein.

Joyce Muniz über ihren Mix:

„2017 war ein Jahr mit viel afrikanischen Sounds und darüber hab ich mich sehr gefreut. Ihr könnt ein wenig davon hier in diesem Mix hören.“

