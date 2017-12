2017 on 45 - MCMLXXXV

Die besten Clubtracks des Jahres - Techno.

Von Daniela Derntl

Klassik und Jazz zu Hause, knallharter Techno im Club: Darauf schwört MCMLXXXV [sprich: 1985], der früher in ganz Wien als Edgar Retro umtriebig war. Jetzt pendelt Nicolas zwischen Paris und Berlin. In Berlin veranstaltet er mit seinen Freunden aus Wien einmal im Monat die viel gelobte „Herrensauna“ im Tresor. Los geht’s da am Sonntag um 17 Uhr, und dann geht’s lang. Wie das halt so ist in Berlin. Neben Techno spielt auch Sex eine große Rolle in der „Herrensauna“, wie uns Nicolas verraten hat:

Radio FM4 Kristian Davidek

„Sex ist ein Mittel zum Zweck, damit die Leute ihre Hemmungen verlieren. Es geht nicht unbedingt darum, bei der Party Sex zu haben, aber es ist natürlich erwünscht und schön, wenn es passiert. Denn die Tatsache, dass Menschen neben dir Sex haben, wenn du irgendwo reinkommst, lässt dich ja auch deine ganzen Ängste hinterfragen. Die Stimmung ist dann einfach angenehm und ausgelassen. Die Leute tun das, wonach ihnen ist, aber auf eine ganz friedliche Art und Weise. Gerade für die queere Community, gerade in Europa, wo ja extra viele Leute nach Berlin kommen, um auf die Party zu gehen, ist das besonders wichtig. Auch wenn es nur darum geht, als Mann ein Spaghettitop zu tragen. Das ist ja schon mal was. Das ist in vielen Städten und Ländern so nicht möglich, dass ein Mann sich so anziehen kann, wie er wirklich möchte, ausgehen kann und akzeptiert wird. Und dann vielleicht sogar angemacht wird, statt ausgelacht. So sehen wir den Sex bei der Party. Es geht um Freiheit. Es geht im Endeffekt darum, man selbst zu sein.“

Radio FM4/ Kristian Davidek

MCMLXXXV über seinen Mix:

„Es ist eine Compilation aus Tracks, die ich im letzten Jahr immer wieder gespielt habe. Bei denen es mir selbst viel Spaß gemacht hat, sie zu spielen, vor allem, weil sie bei den Leuten immer gut angekommen sind.“

2017on45 - MCMLXXXV (Herrensauna) - Mix