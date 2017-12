2017 on 45 - The Big Picture

16 DJs präsentieren am Jahresende ihre liebsten Clubtracks. Es wird ein eklektischer Mix von und mit Camo & Krooked, Joyce Muniz, Gerald van der Hint, Phekt, Dalia, Herrensauna, Janefondas, Makossa und vielen mehr...

Am Samstagabend steigt der erste Teil der 2017 on 45-Sause auf FM4 und das Line Up spiegelt die Bandbreite der diesjährigen Clubmusik wieder. Dabei ist 2017 on 45 viel mehr als die Summe seiner einzelnen Teile, denn die verschiedenen Mixes und Interviews, in denen Trends und Subkulturen positiv und negativ beleuchtet werden, ergeben zusammen „The Big Picture“, ein großformatiges Hörbild des aktuellen Dancefloor-Wumms – und das dreizehn Stunden lang.

Vertreten sind Genres wie HipHop, Techno, House, Drum’n’Bass, Electro, Disco, Footwork, Grime und Downbeat und für die Selektion verantwortlich sind die Hosts der FM4 Club-Sendungen, sowie fleißige Veranstalter und motivierte Newcomer. Und so viel dürfen wir schon verraten: Es wird eklektischer als je zuvor!

Die Frage, warum Eklektizismus – das Zusammenwürfeln und Kombinieren verschiener Genres - dieses Jahr eine so große Rolle spielt, hat uns lange beschäftigt. Sture One-Way-Selections werden weniger, es gibt verstärkte Ausreißer in Genres, Tempi und Stimmungen. Die einzelnen Stile überblenden sich immer mehr. Ein Phänomen, das sich vor allem bei der alten Tante HipHop bemerkbar macht.

Auffallend ist auch, dass die wachsende Schar weiblichen Nachwuchs-DJs keine Lust hat, sich nur auf ein Genre zu beschränken. Ohne Vielseitigkeit keine Party, scheint es in den meisten Fällen zu heißen.

Los geht die Sause im Radio um 17 Uhr. Kollege Kristian Davidek führt euch durch die Sendung und die Gespräche und DJ-Sets unserer Gäste werden samt Fotos und Playlisten laufend auf dieser Seite ergänzt.

2017on45 - Running Order 17:10 - Makossa Downbeat 18:10 - Dalia Ahmed Hip Hop, RnB, Pop 19:00 - Sebastian Schlachter Electro, Tech-House 19:50 - Spinelly Hip Hop, UK Bass 20:40 - Janefondas b2b Roman Rauch Disco, House 21:30 - Therese Terror Techno, Electro 22:20 - Camo & Krooked Drum'n'Bass 23:10 - Phekt Hip Hop 00:00 - Gerald van der Hint Techno 00:50 - FVLCRVM Footwork, Jersey Club 01:30 - Joyce Muniz Deep House 02:20 - BLVZE Grime 03:10 - M-Jane Drum'n'Bass 03:50 - Herrensauna Techno 04:30 - Kristian Davidek UK Cool, House 05:20 - Misonica Techno, Electro, Experimental

The Party continues...

Der zweite Teil von 2017 on 45 findet am Freitag, den 5. Jänner von 19 – 6 Uhr statt. Neu mit dabei sind: Rottmann, Antonia, Functionist, Joja, Patrick Pulsinger, Slack Hippy, Welia und BTO Spider. Zu späterer Stunde werden dann noch ein paar Mixes der ersten Sendung wiederholt.