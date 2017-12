Die letzte Show - Silvester mit FM4

Ins neue Jahr rutschen mit FM4. Wir spielen die beste Partymusik, erfüllen deine Songwünsche und sind für dich da. Mit viel Schmäh und wenig Vorsätzen. Stimm ab: Welcher Song soll das Jahr 2018 eröffnen?

Die vorletzte Show Musik und Gäste: Bleigießen mit Casper, das ultimative Silvesterbräuche-Quiz mit Milky Chance und wie FM4 Acts ins neue Jahr kommen. Von 19 bis 22 Uhr mit Natalie Brunner. Und im Anschluss: Die letzte Show Songwünsche und Mitternachtswalzer mit Conny Lee und Alex Wagner. Zu Silvester von 22 bis 01 Uhr live im Radio und für 7 Tage im FM4 Player. Der Hashtag der Silvesternacht lautet #DieLetzteShow. Schickt uns Fotos eurer Partynacht via Email oder postet Fotos oder Videos vom Feuerwerk auf Facebook, Twitter oder Instagram. Songwünsche

Jederzeit gerne

via Telefon 0800 226 996 oder WhatsApp 0664 8284444.

Was haben wir 2016 nicht verflucht - und dann kam 2017. Das verheerende Erdbeben in Mexiko, der Brand im Grenfell-Tower, die Provokation rund um die Raketentests in Nordkorea, dutzende Anschläge und der voranschreitende Rechtsruck in der Politik: Die Welt scheint aus dem Ruder und sollte sich schleunigst mal wieder einrenken.

Bei all den negativen Ereignissen, die 2017 für uns bereit gehalten hat, sei an dieser Stelle mal festgehalten: Die Welt dreht sich noch. Daran hat weder ein Jahr US-Präsident Donald Trump was geändert, noch die Regierungskrise in Deutschland. 2017 gab es keine neuen Seuchen, wie das Zika-Virus, und in Saudi Arabien dürfen Frauen jetzt auch Autofahren. Und alle, die das jetzt lesen: ihr habt überlebt!

Zum Jahresabschluss wollen wir deshalb feiern - dass wir es arschknapp ins neue Jahr geschafft haben. Conny Lee und Alex Wagner präsentieren: Die letzte Show - Silvester mit FM4, live von 22 bis 01 Uhr im Radio und mit ganz viel Social Media-Dings. Wir erfüllen eure Songwünsche und geleiten euch ohne Holtern und Poltern ins Jahr 2018.

Gesucht: Der erste Song im neuen Jahr

Ihr könnt entscheiden, welchen Song wir als erstes nach dem Donauwalzer um Mitternacht spielen - damit 2018 zumindest musikalisch gut anfängt. Zur Auswahl stehen:

Gorillaz - „Ascension“

vorgeschlagen von Conny Lee:

Es wird wieder bergauf gehen. Ascension. Daran will ich glauben, wenn ich in die Zukunft schaue - was man eben zu Silvester so macht. Man blickt aber auch zurück aufs vergangene Jahr und da sind die Gorillaz zum ersten Mal nach Österreich gekommen und haben mir Schweiß auf die Stirn und Tränen in die Augen getrieben. Mit genau diesem Maß an Euphorie und keinem Gramm weniger will ich auch 2018 beginnen. The sky´s falling, baby, drop that ass ’fore it crash.

Deichkind - „Selber Machen Lassen“

vorgeschlagen von Susi Ondrusova:

„Niveau Weshalb Warum“ war die Parole von Deichkind Anfang des Jahres. Auf dem Bonus-Track „Selber Machen Lassen“ sind gar nicht Deichkind selber zu hören, sondern befreundete Musikerinnen: so singen mal Fettes Brot, Kraftklub, Marteria oder Jennifer Rostock eine Zeile im Lied und Bilderbuch liefern das Gitarrensolo dazu. „Alles muss man alleine machen lassen!“ - ein schöner Widerspruch, denn zum Machen Lassen braucht es trotzdem eine Gemeinschaft und Deichkind sind nun mal die beste Gemeinschaft.

Paramore - „Hard Times“

vorgeschlagen von Alex Wagner:

Harte Zeiten liegen hinter uns, wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht mehr davon? Ein melancholischer Text, verpackt in einer zuckersüßen Popmelodie und als akustisches Geschenk verkauft. Kaum ein Song passt so perfekt zu 2017 wie Paramores „Hard Times“ und zu einer Partynacht wie dieser. Eigentlich viel zu Mainstream für FM4, aber an Silvester wollen wir mal eine Ausnahme machen. Pitchfork hat den Song ja auch unter den Top Ten des Jahres gelistet...

