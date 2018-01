2017 on 45 - Antonia

Die besten Clubtracks des Jahres - Hybrid Club Music / Experimental Electronica

Von Daniela Derntl

Antonia betreibt das Label Ashida Park und den Club in Dada Social und widmet sich mit beidem der progressiven und experimentellen Seite der elektronischen Musik, die sie “Hybrid Club Music” nennt. Bei ihren Partys will sie zusammen mit ihren DJ-Kollegen auch das Gebot aufbrechen, ausschließlich tanzbare Tracks zu spielen, denn Angst vor einem leeren Dancefloor kennt Antonia nicht:

„Ich mag das eigentlich ganz gerne. Ich finde es fad, wenn ich Tracks spiele, wo ich weiß, sie funktionieren. Weil dann sehe ich die Leute und ich sehe immer das Gleiche. Ich finde es spannend, wenn es Höhepunkte und Tiefpunkte gibt. Ich liebe es, wenn ich einen Track spiele und alle Leute können nicht dazu tanzen und sie müssen stehenbleiben und dann kommt wieder der Moment, wo ein Beat reinkommt und selbst wenn das ein überhaupt nicht tanzbarer Beat ist, sind die Leute schon so glücklich über diesen Beat, dass sie sich viel mehr darüber freuen. Und das ist ein spannendes Erlebnis manchmal.“

The DJ, the Teacher. Und auch mit ihrem eigenen, noch sehr jungen Label Ashida Park erzieht Antonia anspruchsvolle MusikhörerInnen, und das läuft sehr gut: „Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber wir wurden im letzten Jahr von Fact erwähnt, von Resident Advisor, wir waren im Boiler-Room-Video über Wien. Uns schicken Leute aus aller Welt Demos – ich weiß immer noch nicht genau, warum. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben!“

Antonia über ihren Mix:

“Ich finde, es ist immer relative schwierig, die Lieblingstracks nach einem Jahr zu bestimmen. Deswegen ist mein Mix eher repräsentativ für das, was ich in den letzten Monaten so aufgelegt habe. Also jeder, der mich mal gehört hat, wird den einen oder anderen Track wieder erkennen.“

2017on45 - Antonia - Mix