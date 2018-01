Der Ufo-Generalsekretär und andere Fails

Wenn JournalistInnen so richtig mit Anlauf ins Fettnäpfchen springen, kann das mitunter sehr lustig sein... Unter dem Hashtag #MeinGroessterFail teilen Medienmenschen ihre peinlichen, aber auch amüsanten Fehltritte.

Hier ist gleich eine ganze Fail-Kette am Werk:

„Pistorius vorest auf freiem Fuß“ als Zeile an der Eins.



Kollege 1: „Da fehlt ein r in vorest“



Kollege 2: „Der Mann hat keinen Fuß“



Chefredakteur: „Der Vorspann fängt an mit ‚der Südamerikaner‘“#MeinGroessterFail — Oliver Trenkamp (@otrenkamp) 6. Januar 2018

Bandmitglieder am Telefon auseinanderhalten, Schwierigkeitslevel „Deichkind“:

#MeinGroessterFail gibt es viele. Einer davon: Telefoninterview mit Porky von Deichkind. Ich erkenne ihn nicht, frage, welches Bandmitglied er ist. Er: „Ich bin der eine von Deichkind“. Ich denke, „Der Eine“ ist sein Künstlername und spreche ihn das ganze IV über damit an. — Mirko Drotschmann (@MrWissen2Go) 7. Januar 2018

Ob das hier in die Kategorie „Fail“ gehört? Wir würden eher „Win“ sagen:

#MeinGroessterFail Teil2: Beitrag für @1LIVE produziert, suche Overvoicer. So'n Typ asselt im Flur rum. Ich so:komm, Du machst das. Typ:ähm, ok. Plötzlich alle glotzend vor'm Studio. Wortchefin not amused, fand mich “dumm und peinlich“. Typ war @theesuhlmann, super Overvoicer! — rebekka endler (@rebekkassine) 7. Januar 2018

Wenn die Redakteurin der Zeit weit voraus ist:

Berichterstattung über Rolf Zuckowski-Konzert für dpa. Name des Liedes musste berichtigt werden: „Bitte beachten Sie, das Lied heißt Oma liebt Opapa, nicht Opa liebt Opapa.“ Ich habs nicht so mit Kinderliedern. #MeinGroessterFail — Christiane Link ✈️ (@Christiane) 6. Januar 2018

Mario-Fail Nr. 1:

Mario Adorf in die Nationalmannschaft berufen. Die Verknüpfung der Fotobezeichnung nach der Bearbeitung durch die Technik nicht mehr kontrolliert. Da sowohl Mario Götze als auch Mario Adorf im Blatt waren, kickte der ältere Mario plötzlich für Deutschland #MeinGroessterFail pic.twitter.com/kz4hCwu5oK — Silke Sandkoetter (@siswords) 7. Januar 2018

Mario-Fail Nr. 2:

Vor Jahren noch beim Radio, die Meldungen der Kollegen aus Zeitnot nicht vor der Sendung gegengelesen und dann live on air einen Lachanfall bekommen, weil Diebesduo "Mario" und "Luigi" hießen. Bin halt nintendoverseucht. #MeinGroessterFail — Kai Wimmer (@kaiwimmer) 8. Januar 2018

Auch FM4-RedakteurInnen sind nicht unfehlbar... vor allem wenn es um allzu ähnlich klingende Buchstabenkombinationen geht:

Ich hab mal EMA als MIA angesprochen und DMC als CMJ. Zum RZA habe ich aber Gott sei Dank nicht SZA gesagt. #MeingroessterFail — Christian Lehner (@ChristianLehner) 9. Januar 2018

FM4-Redakteurin Riem erinnert sich an einen on-air-Fail:

"Ich hab on air mal statt Kim Jong Ill (ill), Kim Jong the Third gesagt. Die damalige Nachrichtenchefin kam dann reingestürmt und rief „ill, ill" und ich dachte, sie wollte mit ihrem Jugendkulturslang angeben... bis ich draufkam, was sie meint.“

Und Kollegin Eva Deutsch hat bei einem Radiointerview dem Bandmitglied Frick des Ensembles Brandt Brauer Frick einen wichtigen Buchstaben weggenommen. Die drei waren nicht amüsiert...

Kann passieren:

#MeinGroessterFail In einer Bildstrecke zur Costa Concordia damals bei @20min Costa Cordalis geschrieben 🙈😂 Zum Glück nachts. Ein Kommentarschreiber hat es bemerkt und dazu den schönen Merkspruch verfasst: "Costa Cordalis singt, Costa Concordia sinkt." — Manuel Jakob (@ManuJot) 8. Januar 2018

Wenn die falsche Übersetzung halt einfach total logisch klingt:

Interview-Töne von Lenny Kravitz übersetzt. Aus „I have good genes“ die Aussage „Ich habe tolle Jeans“ gemacht. Fiel dann nach der Sendung auf, dass es ihm um Biologie und nicht um Kleidung ging #MeinGroessterFail — Benjamin May (@herrmay86) 8. Januar 2018

Klassischer Popculture-Fail:

#MeinGroessterFail Besuch auf der Skywalker Ranch von George Lucas 2012 - in der Reportage geschrieben, es sei das Paradies für alle Trekkies ... — Dr. Sebastian Feuß (@sebafeu) 8. Januar 2018

Aua...

Guter Beitrag zu #MeinGroessterFail wäre auch die Aktion von @paulripke, der vor einer Talkshow die Gäste portraitieren sollte und ausgerechnet Natascha Kampusch fragte, ob er sie "mal schnell entführen" dürfe.



So erzählt in #awfnr. — Bierbanause (@Maximoto1893) 7. Januar 2018

Und das Beste zum Schluss: