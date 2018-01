Brand New

Die Neuvorstellungen der Woche: Franz Ferdinand - „Feel The Love Go“, Giraffage ft. Japanese Breakfast - „Maybes (RAC Rmx)“, Palastic ft. Klei - „Want It“ und Vaccines - „I Can’t Quit“

FM4 Charts: Jeden Samstag von 17 bis 19 Uhr auf FM4 und nach der Sendung online

Franz Ferdinand - „Feel The Love Go“

Mit “Feel The Love Go” liefern Franz Ferdinand nach “Always Ascending” einen weiteren Teaser zu ihrem in kürze erscheinenden neuen Album. Der Song hat einen tollen Beat und ist gut tanzbar. „The things that you do are not who you are“ singt Alex Kapranos in diesem Stück, das in Paris entstanden ist, zusammen mit dem französischen Producer Philippe Zdar. Er hat den schottischen Gitarrenpoppern einen neuen Sound verpasst und damit zum gelungenen Comeback von Franz Ferdinand beigetragen.

Giraffage ft. Japanese Breakfast - „Maybes (RAC Rmx)“

Charlie Yin aus Kalifornien steckt hinter Giraffage. Der Electronic-Musiker mit taiwanesischen Wurzeln veröffentlichte bisher einige Tracks und kürzlich dann „Too Real“, sein erstes komplettes Album. Auf Letzterem ist auch das Stück „Maybes“ zu finden, bei dem die US-Musikerin Michelle Zauner singt - Michelle nennt ihr Indierock-Bandprojekt Japanese Breakfast. RAC - Remix Artist Collective - machen nicht einfach coole Club-Remixes, sondern hauchen einem Stück meist große Verspieltheit und Wärme ein.

Palastic ft. Klei - „Want It“

“Want It” ist ein neues Stück vom Wiener Electronic-Duo Palastic. Sebastian und Philipp wurden als Palastic mit Tracks wie „Side Note“, „The Outset“, „Matches“ oder „Talkin´“ bekannt. Bei letzterem Stück machte das Wiener Duo Lea Santee mit, bei Want It“ ist die junge Musikerin klei – ebenfalls aus Wien, man kennt sie vielleicht auch schon via Camo & Krooked – als Stimme mit dabei. Palastic zeichneten auch verantwortlich für einen tollen Remix von Leyyas „Superego“.

The Vaccines - „I Can’t Quit“

„I Can´t Quit“ ist der Vorbote zum neuen Vaccines-Album „Combat Sports“, das demnächst erscheint. Die Gitarrenpopper aus London können es noch immer – wir hören auf „I Can´t Quit“ raue Gitarren, kombiniert mit einem gewissen Pop-Appeal, dazu romantisch-geheimnisvolle Textzeilen wie „haven´t been loving love“. The Vaccines wurden vor acht Jahren von Sänger/Gitarrist Justin Young und Bassist Freddie Cowan gegründet und veröffentlichten bisher drei Alben, darunter den Longplayer „English Graffiti“.