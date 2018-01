Bitte Fest halten

Am Samstag findet das FM4 Geburtstagsfest in der Ottakringer Brauerei statt. Was gibts zu sehen? Wer spielt wann? Was kann ich tun, wenn ich kein Ticket habe? 5 Dinge, die du über das FM4 Geburtstagsfest wissen solltest.

Weihnachten und Silvester war nur das Vorglühen auf das FM4 Geburtstagsfest. Seit Wochen arbeitet das FM4-Team daran, dass die Party in der Ottakringer Brauerei gut über die Bühne geht. Am Samstag, den 20. Jänner um 20 Uhr ist es dann soweit, wir öffnen die Tore und das FM4 Geburtstagsfest beginnt. Hier sind 5 Dinge, die du über die Party wissen solltest:

1. Zur Einstimmung: Der FM4 Videomarathon

Offiziell ist Radio FM4 am 16. Jänner 1995 um 19 Uhr das erste Mal on air gegangen. Aus diesem Grund starten wir zum tatsächlichen FM4-Geburtstag am Dienstag, den 16. Jänner 2018 um 19 Uhr den FM4 Videomarathon: 160 Konzerte von 125 Bands im Videostream auf fm4.ORF.at - die besten Radio Sessions, Acoustic Sessions und Auftritte beim FM4 Geburtstagsfest der letzten zehn Jahre.

Der Videomarathon dauert ganze vier Tage an und endet mit dem Start des FM4 Geburtstagsfests in der Ottakringer Brauerei.

2. Wer spielt wann beim FM4 Geburtstagsfest?

Sobald am Samstag die Türen aufgehen, fahren überall die Regler hoch. Das heißt: Musik auf allen Floors ab 20 Uhr. Die Bands spielen auf insgesamt drei Floors, im Wohnzimmer, im Keller und im Badezimmer - dem FM4 Indiekiste Floor. Die Ottakringer Brauerei ist groß - aber es können leider nicht alle Partygäste auf nur einem einzigen Floor sein. Deshalb gilt der Grundsatz „First come, first served“. Bitte habt Geduld beim Rein- und Rausgehen zwischen den Räumen. Es kann vorkommen, dass einzelne Floors vorübergehend gesperrt werden müssen, um diese nicht zu überfüllen und um eure Sicherheit zu gewährleisten.

Die Headliner 2018 sind Kettcar und die Beatsteaks. Sie werden gleichzeitig auftreten - überlegt also schon im Vorhinein, welche der beiden Bands ihr sehen wollt. Sollten beide großen Floors voll sein, müsst ihr aber nicht im Kalten draußen stehen - ihr habt immer ausreichend Platz in der Ottakringer Brauerei. Mehr dazu in unseren FAQ.

Keller 20:00-21:20 ALARM ALARM DJ TEAM 21:20-22:00 JORDAN KLASSEN 22:30-23:10 MINE & FATONI 23:40-00:20 LEYYA 01:00-02:00 BEATSTEAKS 02:00-04:30 DJ PHEKT

Wohnzimmer 20:00-21:10 DJ EVA UMBAUER 21:10-21:50 INTERGALACTIC LOVERS 22:20-23:00 SUPERORGANISM 23:30-00:10 KAKKMADDAFAKKA 00:50-01:50 KETTCAR 01:50-04:00 ALARM ALARM DJ TEAM

Badezimmer / Indiekiste Floor 20:00-22:10 WEEKENDER DJ TEAM 22:10-22:50 YUKNO 22:50-23:20 WEEKENDER DJ TEAM 23:20-00:00 THE CRISPIES 00:00-00:50 WEEKENDER DJ TEAM 00:50-01:25 DAN CROLL 01:25-04:30 WEEKENDER DJ TEAM

3. Kein Bock auf Musik?

Oberhalb vom Keller, im sogenannten Spielzimmer gibt’s Wuzzler und Flipper, mit denen ihr euch die Zeit vertreiben könnt. Dort stehen auch ein paar Nintendo-Spielkonsolen. Wenn ihr euch lieber künstlerisch betätigen wollt: Macht ein Foto und ladet es mit dem Hashtag #fm4fest auf Instagram oder Twitter hoch, wir drucken für euch die Fotos beim FM4 Hashtag Printer aus und ihr könnt eure schönsten Party-Erlebnisse mit nach Hause nehmen.

4. Hilfe, ich hab kein Ticket bekommen

Das FM4 Geburtstagsfest ist restlos ausverkauft, eine Abendkassa wird es nicht geben. Wenn ihr uns aber eine Geburtstagskarte bastelt, könnt ihr mit etwas Glück noch bis zum 18. Jänner Tickets gewinnen. Alle, die leider keine Karten bekommen haben, dürfen sich jetzt die Augen ausheulen - oder bei Punkt 5 weiterlesen.

5. Ich kann leider nicht dabei sein, wohn weit weg...

Kein Grund zum Verzweifeln - denn du kannst von überall beim FM4 Geburtstagsfest dabei sein:

Im Radio

Wir senden am Samstag ab 21 Uhr live vom FM4 Geburtstagsfest auf FM4 und im FM4 Player. Christoph Sepin wird euch durch den Abend begleiten. Zu hören gibt es Live-Konzerte von Beatsteaks, Kettcar, Mine&Fatoni und vielen weiteren, Interviews mit Bands und illustren Gästen, Party-Spiele, Schmäh und jede Menge guter Musik.

Im Live-Videostream

Ab 21.10 Uhr starten wir die Video-Streams auf fm4.ORF.at. Wir übertragen die Konzerte aus dem Wohnzimmer und aus dem Keller. Die große Wohnzimmer-Bühne wird auch auf unserer Facebook-Seite gestreamt - und in den Umbaupausen haben wir uns auch was für euch überlegt...

Social Media

Wir berichten vom FM4 Geburtstagsfest nicht nur auf fm4.ORF.at, sondern auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Dort freuen wir uns auch über eure Fotos und Videos. Der Hashtag des Abends heißt #fm4fest, damit das klar ist!

Die Woche nach dem FM4 Geburtstagsfest

Die Livesendung vom FM4 Geburtstagsfest gibt es im Anschluss für 7 Tage im FM4 Player. Und: Über die darauffolgende Woche verteilt gibt es online auch die besten Konzerte vom Fest als Video auf fm4.ORF.at - yeah!