Die besten 25 Protestsongs 2018

Man kann gegen quasi alles sein, aber gegen die Regierung und vor allem den Bundeskanzler sind heuer besonders viele beim Protestsongcontest 2018.

Von Michael Fiedler

Über 200 Einsendungen waren es diesmal, die Protestsongcontest-Erfinder Gerald Stocker, Poppate Mario Rossori und ich am vergangenen Wochenende gehört haben. Die sechstmeisten Einsendungen in der 15-jährigen Geschichte des Wettbewerbs. Insgesamt ist die Frauenquote (also klar erkennbare weiblich Stimmen oder Bandmitglieder) wieder auf unter zehn Prozent gesunken, für die Top 25 hat sie sich dank der hohen Qualität der Einsendungen auf 40% erhöht.

Michael Fiedler, Radio FM4

Die großen Themen des Jahres sind die neue österreichische Bundesregierung, und hier vor allem Bundeskanzler Sebastian Kurz, und der US-Präsident Donald Trump.

Honorary Mentions gehen an den heurigen Anti-Protestsongcontest-Song, der besonders gelungen war und an das Pro-Rauchen-Lied.

Und Peda: der Palme, die du 2017 geschickt hast, geht es gut.

Hier sind also die besten 25 Protestlieder 2018 in der Reihenfolge ihres Einlangens bei uns:

What She Did Next - We will fight back

Laura Rafetseder wieder mit einer recht rohen Version gegen das Regierungsprogramm.

We will fight back - What she did next

I’m A Sloth - Titanic

Holocaust? Kolonialismus? Was geht mich das an?! Da war ich ja noch gar nicht auf der Welt!

Titanic - I'm A Sloth

Waldgeist - Klischee

Das vielleicht klügste Lied zu Stereotypen in der Geschichte des Protestsongcontests.

Klischee - Waldgeist

Wende Punkt - Was?

Gewohnt eindringlicher Aufruf zum Handeln von Wendi und ihren Punkten.

Was? - Wende Punkt

Anstaltskinda - Lass di Sonn eina

Eine sehr positive Einreichung von den Dauergästen im Protestcamp.

Lass di Sonn eina - Anstaltskinda

Screaming Lord Tobi & The Phantoms - Gut gemacht

zum Zeitpunkt der Aufnahme war der Sänger 12 Jahre alt, dank seiner drei dunklen Begleiter mit den Wrestlingmasken kommt er trotzdem in jeden Club.

Gut gemacht - Screaming Lord Tobi & The Phantoms

TurboTrööT - Zorn

Schrei nach Liebe!

Zorn - TurboTrööT

anJa - Dornenkranz

Jedes Jahr ist eine Stimme dabei, die für Gänsehaut sorgt, heuer ist es Anja.

Dornenkranz - anJA

Bernsn Und Die Solidaritätskapelle - Wir backen einen Kuchen

Wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie sich doch eine Eigentumswohnung kaufen.

Wir backen einen Kuchen - Bernsn & die Solidaritätskapelle

Frau Tomani - Normal

Das ist jedenfalls abnormal gut.

Normal - Frau Tomani

Insört - Robben im Ö

Ödögödöckö ist mein neues Lieblingswort.

Robben im Ö - Insört

Insört

Parasit - 2017 - 1933

In welchem abgewrackten Hotel hat Parasit das Video zum Song gedreht?

2017-1933 - Parasit

Waldfee - Schneller

Wir dachten zuerst, wir hören Maria Stern. Von der Cutterin zur Kräuterpädagogin. Von Wachstums- über Technologie- zur Geschwindigkeitskritik.

Schneller - Waldfee

Anwar - Buch von Golgotha

Anwar wollte auf Nummer sicher gehen und hat sein Lied gleich zwei Mal geschickt. Wir mussten es nur einmal hören.

Buch von Golgotha - Anwar

FS2 - Sascha

Die Herren in den bunten Anzügen protestieren nicht gegen UHBP Alexander Van der Bellen. Noch nicht.

Sascha - FS2

Max Schabl - Auweh Auweh Auweh

Noch ein Protest gegen die neue Regierung vom Austropop-Punk-Satiriker.

Auweh Auweh Auweh - Max Schabl

Lupin - 1 Lied gegen Sexismus

Lupin hat’s erfasst: sicher sind die Scheiden schuld.

1 Lied gegen Sexismus - Lupin

Jimmy And The Goofballs - Influenza

Das ist kein Lied gegen die Grippe, sondern gegen eine andere pandemische Seuche.

Influenza - Jimmy and the Goofballs

MS DEF - Rise up

Das geniale Video der Rapperin aus der MTS-Crew sollte längst zehnmal so viele Views haben! Also klick!

Rise up - MS DEF

Danke Für Den Fisch - Fette Beute

„Macht’s gut!“ sagen die Großkonzerne und versteuern lieber in Oasen. Vergesst das Handtuch nicht!

Fette Beute - Danke Für Den Fisch

Gomax - Für’n Arsch

Regeln und Knochen...

Für'n Arsch - Gomax

Kapa Tult - Priority Lane

Es gibt kein Erste-Klasse-Ticket zum Protestsongcontest, aber die zwei kapatultieren sich einfach her.

Priority Lane - Kapa Tult

Fray - Ibk Insomnia

Sehr konkreter Protest gegen das Schlafverbot für Obdachlose in der Innsbrucker Altstadt.

Ibk Insomnia - Fray (ft Bobby V)

R.A.M.B.O. - Sehr geflashed

Wir kennen diesen Actionheld, der seine markante Stimme nicht besonders gut tarnt.

Sehr geflashed - R.A.M.B.O.

Lis - Funke

Sie hat da einen längeren Text gegen Hass im Netz geschrieben.

Funke - Lis

Wie geht’s jetzt weiter?

Das Halbfinale gibt es bei freiem Eintritt am 26. Jänner 2018 im Haus der Begegnung Rudolfsheim / Fünfhaus. Dort werden unter der strengen Aufsicht von Lukas Tagwerker von einer Fachjury die Top 10 gekürt.

Das Finale der besten 10 findet am 12. Februar 2018 - dem Jahrestag des Beginns des österreichischen Bürgerkriegs 1934 - im Wiener Rabenhof Theater statt, wo eine Fachjury gemeinsam mit dem Publikum über den oder die GewinnerIn im Protestsong 2018 entscheidet. Die Karten sind schneller weg, als ihr denkt, aber keine Sorge: Die Veranstaltung wird auch live auf Radio FM4 sowie als Videostream auf fm4.orf.at übertragen.