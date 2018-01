Die jungen Wilden

Zwei aufstrebende Rapper, die überkommene geographische Differenzen im US-Rap endgültig ablegen, kommen auf dem „GG (Remix)“ zusammen: YoungBoy NBA und A Boogie Wit Da Hoodie. Der HipHop-Lesekreis hat darüber gesprochen.

Von Stefan „Trishes“ Trischler

Eigentlich sollte das alles schon länger kein Thema mehr sein. Es ist bald zehn Jahre her, das Lil Wayne mit A Milli den raumfüllenden Boom der 808 endgültig als zentrales Element des Mainstream-HipHop etablierte und die schon länger florierende Südstaaten-Szene so richtig das Rapgame übernahm. Während junge Musiker von A$AP Rocky bis zu den Underachievers auch in der Geburtsstadt New York die Ästhetik weitersponnen, gibt es dort natürlich auch jede Menge Traditionalisten, die diese Entwicklung sehr kritisch sehen.

Wenn dann ein neuer Künstler mit „neuem“ Sound ausgerechnet aus dem mythischen Stadtteil Bronx kommt, ist das natürlich gewissermaßen eine Watschen für diese meist etwas älteren Herrschaften. Aber A Boogie Wit Da Hoodie wird das aushalten - hoffentlich! Auf musikalische Kritik von Lil B hatten er und seine Entourage am Rande eines Festivals letzten Oktober nämlich mit Gewalt reagiert. Der Based God stand danach aber einfach wieder auf und demütigte die jugendlichen Wrestler so vermutlich besonders - kurz darauf hatte er ihnen auch schon wieder vergeben.

In dem heute besprochenen Song trifft A Boogie zum wiederholten Mal auf den noch jüngeren YoungBoy NBA, dessen Name die Abkürzung für Never Broke Again ist. Der Rapper kommt wie Kevin Gates und Boosie Badazz aus Baton Rouge, der Hauptstadt des Bundesstaates Louisiana und hat (ähnlich wie der oben erwähnte Lil Wayne aus New Orleans) schon in jungen Jahren viel erlebt. Nach einigen Aufenthalten im Jugendgefängnis hat er sich jetzt - zum Glück - dem Rap zugewandt.

Im FM4 HipHop-Lesekreis haben Dalia Ahmed, Natalie Brunner, Mahdi Rahimi, Ole Weinreich und meine Wenigkeit den Song besprochen: