Hier gibt’s die Livestreams vom FM4 Geburtstagsfest

Kettcar, Beatsteaks, Dan Croll, Mine & Fatoni, Leyya und Superorganism: Das sind nur einige der Gäste beim FM4 Geburtstagsfest am Samstag, 20. Jänner, in der Wiener Ottakringer Brauerei.

Traditionellerweise im Jänner feiert FM4 seinen Geburtstag. Wie gut, dass der Jugendradiosender - damals 1995 - an einem grauen Jännertag gegründet wurde! So schaffen wir mit unserer Geburtstagsparty im partytechnisch gesehen eher mauen Jänner Abhilfe.

Auch in diesem Jahr findet das FM4 Geburtstagsfest wieder in der längst ausverkauften Ottakringer Brauerei statt. Dort treffen internationale Acts auf heimische Bands, HipHop auf Rock’n’Roll, Singer/Songwriter auf Livebands, die alle Partygäste ins Schwitzen bringen - das Line-Up ist knallbunt.

Die Livestreams sind inzwischen beendet. Vielen Dank allen fürs Zuschaun! Die besten Mitschnitte gibt es noch die ganze kommende Woche über in Ton und Bild auf FM4 und fm4.ORF.at!

Live im Radio

Falls du kein Ticket mehr bekommen hast, und deshalb am Samstag nicht live vor Ort dabei sein konntest: Nicht traurig sein! Unsere Live-Sendung gibt es für 7 Tage im FM4 Player. Da gibt es Konzerte von Beatsteaks, Kettcar, Mine&Fatoni und vielen weiteren, Interviews mit Bands und illustren Gästen, Party-Spiele, Schmäh und jede Menge guter Musik.

Und auch wenn die Live-Streams vom Fest irgendwann zu Ende sind: Hier gibt es schon mal das Konzert von Kakkmaddafakka:

Die Woche nach dem FM4 Geburtstagsfest

Die Livesendung vom FM4 Geburtstagsfest gibt es im Anschluss für 7 Tage im FM4 Player. Und: Über die darauffolgende Woche verteilt gibt es online auch die besten Konzerte vom Fest als Video auf fm4.ORF.at - yeah!

FM4 Geburtstagsfest

Mein Fest, dein Fest, unser Fest! - Am Samstag, den 20. Jänner 2018, in der Ottakringer Brauerei in Wien. Beginn & Einlass: 20:00 Uhr