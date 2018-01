Brand New

Die Neuvorstellungen der Woche: Editors - „Magazine“ | Jack White - „Connected By Love“ | Leyya - „Heat“ | Tocotronic - „Electric Guitar“

Editors - „Magazine“

Editors bleiben auch nach drei Jahren Pause ungehalten. Sie haben genug Grund, angefressen zu sein. Zum Beispiel auf den Brexit, vielleicht auch auf das aktuelle politische Weltgeschehen, sicher auf ihre Regierung. Die Single „Magazine“ will ein hymnischer Popsong sein, der die leeren Gesten und das Gehabe der Machthaber attackiert. Ein stürmischer Chorus und krachendende Sounds prägen „Magazine“. Editors zeigen ihre musikalischen Muckis. Dynamisch und industriell. Im März kommt der sechste Longplayer: „Violence“.

Jack White - „Connected By Love“

Und noch jemand war in der letzten Zeit öfter beim Aufnehmen, auch in seinem hauseigenen „Third Man Studio“ in Nashville: Jack White. Das dritte Solo-Album „Boarding House Reach“ wurde von Jack White in Eigenregie aufgenommen und produziert. „Connected By Love“ ist ein zärtlicher, ehrlicher, kräftiger Beweis, dass Jack White seine große Liebe braucht. „Woman, don’t you know what I’m suffering from? […] Relieve me […] ‚Cause I know we’re connected by love”. Unterstützung für das pochende Herz kommt von dem aus Nashville stammenden Gospel-Trio The McCray Sisters.

Leyya - „Heat“

Die neueste Single aus ihrem aktuellen Album „Sauna“. Leyya wollen auf „Heat“ die Stimmung von Funk-Klassikern aus den 1960ern einfangen und in einen neuen, kontemporären Kontext setzen. Softe Vocals, prickelnde Beats. Die erfrischten, munteren Leyya hören wir da.

Tocotronic - „Electric Guitar“

Die neuen Songs von Tocotronic sind komplett autobiografisch. Persönliche Coming-Of-Age-Kurzgeschichten von Dirk von Lowtzow. „Vielleicht hat es mit dem Alter zu tun oder ist hormonell bedingt“, meint Lowtzow dazu in einem Interview. Auf der aktuellen Single besingt er unter anderem das Hilfsmittel, das ihm als Jugendlichen geholfen hat sich selbst zu inszenieren: Die elektrische Gitarre. „Vieles von dem, was für Tocotronic später wichtig werden sollte, wurde da schon angelegt.“ so Lowtzow. Ich erzähle dir alles. Und alles ist wahr. Electric Guitar.