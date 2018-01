Das sind die Oscar-Nominierungen 2018

Heute wurden die Nominierungen der 90. Academy Awards in allen 24 Oscar-Kategorien verliehen.

Von Jan Hestmann

Wenn man sich am Ausgang der Golden Globes orientiert, was traditionellerweise passiert, dann heißt der Favorit der Oscars in diesem Jahr „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ , die Tragikomödie von Regisseur Martin McDonagh mit Frances McDormand. Wening überraschend ist der Film nun auch als Best Picture nominiert. Und Frances McDormand als beste Hauptdarstellerin. Insgesamt gehen 7 Nominierungen an den Film.

13 Nominierungen für „The Shape Of Water“

Besonders viele Oscar-Nominierungen, nämlich gleich 13, gibt es für den Fantasyfilm „The Shape Of Water“ von Guillermo del Toro. Außerdem stark vertreten sind das Kriegsdrama „Dunkirk“ von Christopher Nolan sowie „Darkest Hour“, in dem Gary Oldman Winston Churchill spielt. Für diese Rolle ist Oldman auch als Bester Hauptdarsteller nominiert, er wird als möglicher Gewinner gehandhabt.

Die österreichische Vorpremiere für „The Shape Of Water“ wird übrigens im Rahmen des nächsten FM4 Kino Unter Freunden stattfinden. Mehr Infos dazu bald!

The Shape Of Water

Überraschung Horrorkomödie „Get Out“

Eine der größeren Überraschungen ist Horrorkomödie „Get Out“ von Jordan Peele. Der satirische Schocker ist unter anderem für Bester Film und Beste Regie nominiert. Daniel Kaluuya ist außerdem als Bester Hauptdarsteller nominiert. Von „Get Out“ war auch die FM4 Filmredaktion speziell begeistert und listete ihn zuletzt als einen der besten Filme 2017.

Universal

Fünfte Frau mit Best Director-Nominierung

Nominiert für Best Picture ist auch die Tragikomödie „Lady Bird“ von Greta Gerwig, die auch das Drehbuch geschrieben hat. Gerwig ist die 5. Frau in der Geschichte der Academy Awards, die in der Kategorie Beste Regie nominiert ist.

Und was wäre eine Oscar-Verleihung ohne Nominierung für Meryl Streep? Sie ist für Steven Spielbergs Historiendrama „The Post“ als Beste Nebendarstellerin nominiert. Unter den Nominierten für Bester nicht-englischsprachiger Film findet sich auch die schwedische Satire „The Square“ von Ruben Östlund, die bereits mit der Goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet wurde.

Lady Bird

Die vollständige Liste der Oscar-Nominierungen 2018:

Best Picture

Call Me By Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards outside Ebbing, Missouri

Directing

Christopher Nolan (Dunkirk)

Jordan Peele (Get Out)

Greta Gerwig (Lady Bird)

Phantom Thread (Paul Thomas Anderson)

The Shape of Water (Guillermo del Toro)

Actress in a Leading Role

Sally Hawkins (The Shape Of Water)

Frances McDormand (Three Billboards outside Ebbing, Missouri)

Margot Robbie (I, Tonya)

Saoirse Ronan (Lady Bird)

Meryl Streep (The Post)

Actor in a Leading Role

Timothée Chalamet (Call Me By Your Name)

Daniel Day-Lewis (Phantom Thread)

Daniel Kaluuya (Get Out)

Gary Oldman (Darkest Hour)

Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq)

Actress in a Supporting Role

Mary J. Blige (Mudbound)

Allison Janney (I, Tonya)

Lesley Manville (Phantom Thread)

Laurie Metcalf (Lady Bird)

Octavia Spencer (The Shape Of Water)

Actor in a Supporting Role

Willem Defoe (Florida Project)

Woody Harrelson (Three Billboards outside Ebbing, Missouri)

Richard Jenkins (The Shape Of Water)

Christopher Plumber (All The Money In The World)

Sam Rockwell (Three Billboards outside Ebbing, Missouri)

Richard Jenkins (The Shape Of Water)

Adapted Screenplay

Call Me By Your Name

The Disaster Artist

Logan

Molly’s Game

Mudbound

Original Screenplay

The Big Sick

Get Out

Lady Bird

The Shape Of Water

Three Billboards outside Ebbing, Missouri

Foreign Film

A Fantastic Woman (Chile)

The Insult (Libanon)

Loveless (Russland)

On Body and Soul (Ungarn)

The Square (Schweden)

Cinematography

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

Mudbound

The Shape of Water

Original Song

Mighty River (Mudbound)

Mystery Of Love (Call Me By Your Name)

Remember Me (Coco)

Stand Up For Something (Marshall)

This Is Me (The Greatest Showman)

Original Score

Dunkirk

Phantom Thread

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Three Billboards outside Ebbing, Missouri

Documentary

Nominess

Faces Places

Icarus

Last Men In Aleppo

Strong Island

Animated Feature Film

The Boss Baby

The Bread Winner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

Production Design

Beauty and the Beast

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

The Shape of Water

Visual Effects

Blade Runner 2049

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Kong: Skull Island

Star Wars: The Last Jedi

War Of The Planet Of The Apes

Film Editing

Baby Driver

Dunkirk

I, Tonya

The Shape of Water

Three Billboards outside Ebbing, Missouri

Sound Editing

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Sound Mixing

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

Makeup and Hairstyling

Darkest Hour

Victoria & Abdul

Wonder

Costume Design

Beauty and the Beast

Darkest Hour

Phantom Thread

The Shape of Water

Victoria & Abdul

Animated Short Film

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

Live Action Short Film

DeKalb Elementary

The Eleven O’Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote / All Of Us

Documentary Short

Edith+Eddie

Heaven Is A Traffic Jam On The 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop