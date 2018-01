„We were working on a strategical plan how to take over the world.“

Es ist nicht ganz einfach, als erste Band auf der Bühne zu stehen und eine Party wie das FM4 Geburtstagsfest zu eröffnen. Doch die Belgischen Indie-Popper Intergalactic Lovers haben sich dieser Aufgabe gestellt und sie mit Bravour gemeistert. Mit im Gepäck hatten sie ihr drittes Album „Exhale“, auf dem Sängerin Lara ihre Stimme an wunderbare kleine Pophymnen schmiegt, die in manchen Momenten an eine gitarrenlastigere Version der Hamburger BOY erinnern.

Der schlimmste Moment für Lara war ihr 30. Geburtstag, sagt sie im Interview, weil sie realisiert hat, dass sie alt wird. Das schönste Gerücht, dass es über die Intergalactic Lovers gibt, ist, dass sie die finnische Heavy-Metal-Band Lordi sind, die beim Eurovision Song Contest gewonnen hat, aber ohne Masken - versteht sich. Lara schreibt Songs, um sich Wut und Trauer von der Seele zu schreiben.

Sometimes it´s so much easier to tell like thousand people what you´re really feeling than to say it to the one specific person that you´re angry.