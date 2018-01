Streams are My Reality

Schau dir Leyya und Mine & Fatoni im Videostream beim FM4 Geburtstagsfest an.

Liebeslieder hat jede halbwegs anständige Band in petto, aber ein ganzes Album darüber, wie man eine Beziehung aushält, mit allen Höhen und vielen Tiefen, das schaffen dann doch nur wenige. Mine & Fatoni gehören dazu. Einen Tag vor dem FM4 Geburtstagsfest haben die beiden in Passau gespielt und Mine hatte Geburtstag. Sie wurde von Fatoni überrascht - mit einem Besuch bei einer Alpaka-Farm, ihren Lieblingstieren. Fetter Geburtstag, da kann das FM4 Geburtstagsfest natürlich nicht ganz mithalten. Aber wenn wir im nächsten Jahr Alpakas auf die Bühne schleppen, dann würde Mine auf jeden Fall wieder kommen.

Butterweiche Songs von Leyya

„Sind Leyya so gut, weil sie sich auf Slayer reimen?“ - „Nein, weil sie soviele Sound-Layer haben!“ So waren die Rückmeldungen beim FM4 Geburtstagsfest zu Leyya, für viele waren sie die geheimen Headliner der Partynacht. Leyya gehen gerade bei unseren deutschen Nachbarn steil. Im letzten Jahr haben Leyya den FM4 Award beim Amadeus gewonnen - und das hat mittlerweile auch Wikipedia mitbekommen: Auf der Wikipedia-Seite ihrer Heimat Eferding sind Leyya mittlerweile auch unter der Rubrik große Söhne und Töchter verzeichnet. In wenigen Tagen erscheint das neue Leyya-Album „Sauna“, einige Songs daraus haben sie beim FM4 Geburtstagsfest bereits präsentiert.