Aus dem Handgelenk geschüttelt

Die Migos aus Atlanta werfen kulinarische Metaphern, Angeberei und einen Pharrell-Beat in den Wok. Der HipHop-Lesekreis hat den dabei entstandenen „Stir Fry“ verkostet.

Von Stefan „Trishes“ Trischler

Als Migos vor etwas mehr als vier Jahr erstmals die weltweite Rap-Bühne betraten, waren sie für viele noch eher eine Lachnummer: Bestand der Refrain von Versace doch relativ minimalistisch aus dem achtzehn Mal wiederholten Nachnamen des italienischen Modedesigners. Was den Hit auch kulturell viral machen sollte, war jedoch der triolische Rhythmus, in dem Quavo, Offset und Takeoff ihre Texte recht konsequent rappten - schon bald darauf Migos Flow getauft.

Dabei sind die drei Rapper aus Atlanta natürlich bei weitem nicht die ersten, die in Triolen flowen - dieser historische Abriss findet schon in den späten 80ern Beispiele dafür. Aber die gängige Beat-Ästhetik und Migos’ großes Talent für eingängige Phrasen machten ihre Art des Vortrags auch für viele andere Künstler_innen interessant - sodaß ihr Flow jetzt die ganze HipHop-Welt dominiert (hallo, deutscher Cloudrap!).

Bei all den Imitatoren muss man sich natürlich langsam neue Stilmittel überlegen, und so hören wir auf zwei der drei bisher veröffentlichten Songs des kommenden Migos-Albums Culture II vorwiegend einen vergleichsweise „geraden“ Rap-Rhythmus - so auch in der Single Stir Fry. Das wurde vielleicht auch vom für aktuelle Verhältnisse sehr schnellen Beat von Pharell, der die Orgel des Breakbeat-Klassikers The Champ zitiert, vorgegeben. Die Migos rappen über die Hühner der Fastfood-Kette Popeye’s ebenso wie über die Burger von The Five Guys, es kommen aber auch Curry, Blauschimmelkäse und zwiebelförmige Hintern vor.

Mahdi Rahimi und ich haben Stir Fry besprochen und dabei auch das missglückte Interview von DJ Akademiks und Joe Budden erwähnt, das die Migos sogar in einem Video verarbeitet haben.