TOP FM4 aus dem Café U1

Am 30. Jänner ab 20 Uhr kommt TOP FM4 mit Stargästen aus dem Café U1 und via Live-Videostream fm4.orf.at und auf Facebook auch auf eure Screens.



Duscher&Gratzer haben im Radio alles erreicht, außer Preise in Gold und rentable Korruptions-Deals. Deshalb erweitern sie ihre allwöchentliche Gala „TOP FM4“ um zwei wesentliche Punkte: Live-Publikum und es wird gefilmt!

Am Dienstag, den 30. Jänner 2018 laden sie in ihre ganz persönliche Stadthalle, das Café U1. Mit dabei: Die Rollerderby Nationalmannschaft, die gleich darauf zum Flieger nach Manchester muss, weil WM. Außerdem ein Überraschungsgast aus dem Bereich Superstar. Es folgt eine Inhaltsangabe in Form einer Videobotschaft:

Seid dabei! Wir verlosen 3x2 Tickets

Die Show war schon vor Beginn der Planung restlos ausverkauft, es kann also de facto niemand mehr kommen. Außer, wenn ihr drüben am FM4 Facebook Karten gewinnt. Beantwortet dort in den Kommentaren folgende Quizfrage richtig und seid live dabei im Hexenkessel von Wien Wieden (Café U1): Wer wird neben der Rollerderby-Nationalmannschaft am Dienstag zu Gast sein? Kleiner Tipp: Musik und Religion. Postet eure Antworten bis Montag 29.1., 12 Uhr, unter den richtigen werden 3x2 Tickets verlost.

Da das TOP-Publikum allerdings selten das Wohnzimmer verlässt, kommt die TOP Gala glücklicherweise in eben dieses. Und zwar live auf fm4.orf.at und auf Facebook eh auch, am 30. Jänner um 20 Uhr.

Hannes Duscher und Roli Gratzer freuen sich auf euch in physischer und/oder psychischer Form.

TOP, die Gala gilt!