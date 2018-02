The Shape of Water

FM4 Kino unter Freunden: „The Shape of Water“

Gewinn Tickets für den 13-fach oscarnominierten Fantasyfilm von Guillermo del Toro als exklusive FM4 Vorpremiere.

Er gilt als einer der großen Favoriten der diesjährigen Oscarverleihung. Mit 13 Nominierungen hat „The Shape of Water“ von Guillermo del Toro die meisten Nominierungen bei den 90. Academy Awards. Am 13. Februar zeigen wir den Film noch vor offiziellem Kinostart im Rahmen von FM4 Kino unter Freunden (im Originalton mit Untertiteln).

Der große Geschichtenerzähler del Toro („Pans Labyrinth“) nimmt uns in seinem neuen, vielversprechenden Fantasyfilm auf eine Reise zurück in die vom Kalten Krieg geprägten USA der frühen Sechzigerjahre. Paranoia und Angst dominieren Politik und Gesellschaft. In einem versteckten Hochsicherheitslabor der Regierung arbeitet die stumme Putzfrau Elisa (Sally Hawkins), komplett isoliert von der Außenwelt. Ihr Leben ändert sich dramatisch, als sie und ihre Kollegin Zelda (Octavia Spencer) von einem Top Secret-Experiment erfahren. In den Tiefen des Labors in einem Wassertank schlummert ein mystisches Wesen, zu dem Elisa schließlich eine ungewöhnliche Beziehung aufbaut.

Guillermo del Toro inszeniert diese fantastische Geschichte gewohnt bildgewaltig. „The Shape of Water“ ist unter anderem für die Oscars Beste Regie und Bester Film nominiert. Sally Hawkins ist außerdem als beste Hauptdarstellerin nominiert.

Gewinn Tickets!

Wir verlosen 40x4 Tickets für FM4 Kino unter Freunden: „The Shape of Water“ am 13. Februar 2018 in der UCI KINOWELT Millennium City, Wien.

Um an der Verlosung teilzunehmen, musst du nur folgende Frage richtig beantworten: Für welche düstere Vampirfilm-Reihe hat Guillermo del Toro einst den zweiten Teil gemacht?

Die richtige Antwort schickst du bis 9. Februar 12 Uhr an game.fm4@orf.at