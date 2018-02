Das Nova Rock Festival 2018

Vom 14. Bis 17. Juni findet heuer das Nova Rock Festival in den Pannonia Fields in Nickelsdorf statt. Hier ist das Lineup.

Vier Tage, vier Bühnen und 100 Bands, so lautet heuer die Rechnung für das Nova Rock Festival 2018. Längst steht das Rock im Festivalnamen mehr für ein Gefühl, als nur für ein Genre. Der Late Night Act Otto Waalkes war mit seinen Friesenjungs schon 2011 im Burgenland und hat dort u.a. für „Satisfaction“ gesorgt. Neben dieser Performance gibt es auch ein Wiederhören mit Wendi´s Böhmischer Blasmusik beim traditionellen Frühschoppen.

Für alle die es nicht erwarten können: Hier gibt es einen Countdown bis zum ersten Festivaltag. Hier geht´s zum After Movie vom Nova Rock Festival 2017. Und hier Eindrücke vom Zeltplatz am Nova Rock 2017.

Die Toten Hosen werden als Headliner den ersten Festivaltag, diesmal ein Donnerstag, eröffnen. Am 15.Juni wird die kalifornische Heavy Metal Band Avenged Sevenfold auftreten: Am Samstag gehört die Hauptbühne Volbeat und am Sonntag den Hard Rock Veteranen Iron Maiden.

Ob Rock in einem lauten, mathematischen oder melodischen Zustand, Hip Hop der poetischen Art, Elektronisches oder Pop-Potpourri (Seas Billy Idol!) hier ist das komplette Lineup zum Nova Rock Festival 2018: