Die FM4-Neuvorstellungen der Woche: Anger - „Sunday Depression“ | Dessa - „Fire Drills“ | Jacob Bellens - „Renegade“ | The Bongo Club - „Tell Your Friends“



Anger - „Sunday Depression“

Jasmine Deporta

Man erahnt es. Der Song des Südtiroler Paars dreht dich um das Erwachen am Tag danach. Wenn die vom Serotonin leergespülten Synapsen nach Glück raunzen und das Kater-Kopfweh schmerzt. Wahrscheinlich hat man gestern mit dem oder der Liebsten gestritten, weiß aber nicht mehr ob ja und wenn ja, warum genau. Das Wochenende ist auch bald vorbei. Das alles geht am besten mit sphärischem Dreampop. Die von Anger selbstgewählte Genrebezeichnung lautet „Hedonistpopforlovers“. Der Genuss an der Liebe und an der Wut in Einsamkeit und Zweisamkeit.

Dessa - „Fire Drills“

Dessa ist Rapperin und Autorin. Auf “Fire Drills” verwebt sie Pop-Hooks mit Spoken-Word und autobiografischer Poesie. Inhaltlich widmet sie sich dem Phänomen, dass Mädchen und Frauen nach wie vor eher geraten wird, sich vor den Gefahren der Welt in acht zu nehmen, anstatt sie dazu zu ermutigen, sich unerschrocken einen eigenen Platz in dieser Welt zu schaffen. The future is still female.

Jacob Bellens - „Renegade“

Kauzig gibt er sich, der Singer Songwriter Jacob Bellens aus Dänemark. Umso lockerer reflektiert er hier über seinen bisherigen Lebensweg. Innehalten im Jetzt, nachdenken darüber, wie es früher war und wie man das Jetzt damals gefunden hätte. „Renegade“ treibt optimistisch vorwärts, elektronischer Pop-Folk mit Glöckchen und Pauken.

The Bongo Club - „Tell Your Friends“

Indierock aus Skandinavien. Der muss nicht immer von Mando Diao kommen. Entdeckt wurde die Band von Owen Morris. Der hatte auch schon einen guten Riecher bei Oasis, The Verve, den Kaiser Chiefs. Frontmann Jesper Jansson singt auf “Tell Your Friends” über einen guten Kumpel, der für seine neue Freundin alles stehen und liegen lässt. Jetzt muss er alleine auf Konzerte gehen. Vielleicht steht dort ja auch ein passendes Mädl für ihn rum. Rotzig, rockt.