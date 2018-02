Die Helene Fischer des HipHop

Drake pendelt zwischen Größenwahn und Unglück - und trifft im FM4 HipHop Lesekreis auf glühende Verehrung und abgrundtiefe Verachtung.

Von Natalie Brunner

Drake ist ein Artist, der einem nicht wurscht sein kann und so stellen wir ihn heute wieder einmal auf den Prüfstand des Lesekreises. Ich bin eine resolute Drake-Gegnerin, aber da sich eine der größten Drake-Fürsprecherinnen und Exegetinnen Mitteleuropas, Dalia Ahmed, in unseren Reihen befindet, wird auf ein Neues die Flamme im Fegefeuer der Emotionen entzündet und Drake darf uns etwas vorjammern.

Mehr Lyrics: Der FM4 HipHop-Lesekreis zum Nachlesen oder als Podcast.

Sein Problem auf den Punkt gebracht: trotz guten Aussehens, Frauen, die sich seinen Namen auf die Stirn tätowieren und sichtlichen Wohlstand geht’s ihm emotional nie wirklich gut. Die Momente der Fröhlichkeit scheint er jenseits des Lichts der Öffentlichkeit mit Freunden oder der Mama zu verbringen.

" “I only love my Bed and my Momma. I´m sorry. Dalia Ahmed befürchtet, dass diese Zeile bald im Tinder Profil vieler Young –Urban-Player auftauchen wird., so wie Drakes gepflegt Haar-Bart-Kombination zur Blaupause für 70 Prozent der Haarschnitte diesseits und jenseits der Lugner-City wurde. Wir haben Drake auf jeden Fall noch nie glücklich gehört, so auch nicht auf der Nummer „Gods Plan“, die innerhalb eines Tages stolze 82 Millionen Mal gestreamt wurde. ist. Da hilft all mein Wille zur Ignoranz in puncto Drake nichts, die 82 Millionen in favor der kanadischen Kinderschauspielers sind einfach stärker.

Im Video sehen wir Drake strahlend Gutes tun und so auf die Schnelle Millionen Dollar verschenken - dazwischen immer wieder der an „Rocky Balboa“ erinnernde, mich aufwühlende Drake Trippeltanz.

HipHop-Schlager wittert Dalia Ahmed an dieser Stelle, Bühne frei für die Helene Fischer des Raps. Es macht uns glücklich zu hören, dass jemand anderes unglücklicher ist als wir und dass als Status quo. Größenwahn und Unglück gehen bei Drake auch diesmal Hand in Hand.

