So klingt eine verflossene Liebe

Rejjie Snow veröffentlicht mit „Dear Annie“ ein Album, das einschlagen könnte wie das von Mark Ronson prodzierte Amy Winehouse Debüt.

Von Natalie Brunner

Rejjie Snow ist ein emotionaler junger Mann der weiß, was er will. Nämlich über seine Gefühle sprechen und das nicht in verklausulierter Weise wie zum Beispiel Drake. Es ist keine Schmierenkomödie um sich selbst zu inszenieren oder Herzen zum Schmelzen zu bringen. Keine Kräftemessen mit anderen männlichen Wesen. Und Rejjie Snows Männlichkeit trägt auch ganz gut eine dicke Schicht hellblauen Lidschatten - wie im Video von Egypitan Luvr.

Es gibt keine Verbindung zu Fake Love and Insecurity, Rejjie Snow nennt die Dämonen beim Namen, die Mensch in der Vergangenheit zurücklassen soll.

Das Interlude mitgezählt, ist „Dear Annie“ ein massives Werk von 20 Tracks, in wohlig temperierter Soundfarbe zwischen HipHop, Soul und Pop.

Produziert von Kendrick Buddy Rahki, hört es sich an wie Tyler The Creator Produktionen - ohne dass der Haken von hinten in Form von Tylers Stimme kommt. Nur Sweetness.

Ich traue mich zu wetten, dass „Dear Annie“ beim Kaffekränzchen unserer Mamas so viel Begeisterung auslöst wie zuletzt das von Mark Ronson produzierte Amy Winehouse Debüt.

„Dear Annie“ ist ein Konzeptalbum über die verflossene Liebe „Annie“, die Rejjie Snow als Schulabbrecher in seiner Zeit in LA kennen und lieben gelernt hat, was er zurück in Dublin erst mal in Album Form verarbeiten musste.

Durch diese Geschichte einer Liebe begleiten Rejji den Romantiker viele, vor allem weibliche Gaststimmen. Wenn wie auf Mon Amour französisch gesungen wird, kann Mensch nicht anders als an Serge Gainsbourg denken.

Rejjie verbeugt sich im Rahmen seiner „Dear Annie“ Episode auch vor Naughty by Nature, die ihren großen Hit „Hip Hop Hurray“ in seinem Geburtsjahr hatten.

In meiner Kristallkugel sehe ich eine rosige Zukunft für Rejjie, er lebt in New York ist beim gleichen MGMT wie Migos und Young Thuf unter Vertrag und nach diesem Album werden sicher auch einige Annies um eine Audienz bei Mr Romantic Rejjie ansuchen.