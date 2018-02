Simply the BeSt³

Du interessierst dich für einen leiwanden Medien-Job? Du willst „was mit Radio, Games oder Online“ machen? Dann treffen wir uns doch beim FM4-Stand auf der BeSt³!

Von Claudia Unterweger

Zwischen 1. und 4. März schlägt FM4 wieder in der Wiener Stadthalle seine Zelte auf - bei der größten Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung. Mitten im riesigen Gewusel sind wir dort einer von 350 Aussteller_innen - allerdings leicht zu finden dank unserer überdimensionalen knallgelben FM4-Ente. Übrigens der perfekte Hintergrund für eure Selfies auf der BeSt³.

Wann? Wo? Die BeSt³ in der Wiener Stadthalle 1.-4. März

Donnerstag bis Samstag (9-18h) und Sonntag (9-17h)

Eintritt ist frei.

Infos zu den Aussteller_innen, Vorträgen und Workshops auf der BeSt findet ihr hier.

Wir liefern dir Infos über Jobs in der Radiobranche und verraten dir, was es an Vorerfahrung braucht. Oder geben dir Tipps, welche Ausbildungsmöglichkeiten es gibt und wo du erste journalistische Schritte machen kannst, selbst wenn du noch keinen konkreten Medien-Job in Aussicht hast. Ach ja, aus dem Nähkästchen plaudern wir auch - wie es hinter den Kulissen bei FM4 so zugeht.

Kommt zu uns ins Spielekammerl

Zum ersten Mal präsentieren wir euch auch das FM4 Spielekammerl auf der BeSt³. Spielt mit uns ausgewählte, teils brandaktuelle Games-Schmankerl zwischen Brückenbauen („Bridge Constructor Portal“), Seifenkistenrennen („Mario Kart 8“), Fressen („Pac-Man Championship Edition 2 Plus“) und verpixelten Slapstick-Kämpfen („Domiverse“). Auch dabei sind hübsche Hüpfspiele wie „Super Mario Odyssey“ oder das eben erst erschienene „Fe“. Besuch uns und erprob deine Skills als Streamer und Entertainer!

FM4

Dazu gibts aufschlußreiche Interviews mit Bildungsexpert_innen zu Gamedesign und Engingeering. Welche neuen Studiengänge werden angeboten? Wie finde ich heraus, welche Ausbildung für mich passt? Welche erfolgreichen Absolvent_innen gab es bereits? Rede und Antwort stehen euch Expert_innen etwa der SAE Wien, der FH Joanneum Internettechnik, der Donau-Uni Krems, der Uni Wien Informatik oder auch der FH Salzburg Multimedia Technology und Multimedia Artists.

Wir streamen das alles live auf dem FM4 Twitch Kanal während der gesamten Messe.

BeSt³ Wien

Ah, fast vergessen: FM4 Schlecker, Poster und Sticker gibt’s natürlich auch gratis abzustauben!