Ein FM4 Extraleben über Analog und Digital

Normalerweise wird im FM4 Extraleben ja ausschließlich über Videospiele geplaudert - diesmal widmen wir uns allerdings den Schnittstellen zum Analogen.

Von Rainer Sigl

50 Jahre sind Computer- und Videospiele nun alt - und obwohl das schon einigermaßen erwachsen klingt, ist es natürlich nichts im Vergleich zur Kulturgeschichte des Brettspiels, die mindestens 5000 Jahre in die Vergangenheit reicht.

Die Einflüsse und wechselseitigen Inspirationen zwischen analogen und digitalen Spielen sind zahlreich und faszinierend.

Analoge Spiele leben natürlich zuallererst von der sozialen Interaktion und Dynamik, die beim Spiel entsteht; immerhin muss man sich mit seinen Mitspielerinnen und -spielern ja am selben Tisch befinden. Je komplexer das Regelwerk - und das betrifft nicht nur hyperkomplexe Brettspiele, sondern durchaus auch ganz „bodenständige“ Spiele wie etwa das berüchtigt komplexe Tarockieren -, desto aufwendiger die Vorbereitungszeit. Jeder hat wohl schon Brettspielabende erlebt, bei denen Stunden mit dem - letztlich vielleicht sogar erfolglosen - Studium der Spielanleitung verbracht wurden.

Videospiele haben zumindest hier einen Vorteil: Der Computer kann komplexere Systeme aufrechterhalten und kümmert sich bequemerweise von selbst immer um die Einhaltung der Regeln - und ein Tutorial gibt’s meist auch dazu.

Sowohl analoge Karten- als auch Brettspiele sind nicht nur aus diesem Grund auch auf digitalen Spielgeräten höchst erfolgreich: „Hearthstone“ hat mit seinem millionenfachen Erfolg de facto das digitale Erbe großer analoger Sammelkartenspiele wie „Magic: The Gathering“ angetreten und das jüngst erschienene „Slay the Spire“ beweist, dass auch alleine Kartenspielen Spaß machen kann. Die erfolgreiche Geschichte der Annäherung zwischen analogen und digitalen Kartenspielen ist nicht zuletzt fast beispielhaft dadurch zu belegen, dass Nintendo 1889 als Hersteller von japanischen Hanafuda-Karten gegründet wurde.

