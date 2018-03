Die FM4 Charts vom 3. März 2018

Kendrick Lamar ft. The Weeknd verteidigt seinen Platz an der Spitze. Georg Ezra ist ihm knapp auf den Fersen. Und die Wombats schaffen mit „Cheetah Tongue“ gleich beim ihrem Charts-Einstieg den Sprung aufs Treppchen!

Wer nächste Woche am höchsten in die FM4 Charts einsteigen soll, darüber könnt ihr wie immer abstimmen, die vier Kandidaten findet ihr hier.

In dieser Woche gibt’s gleich fünf Neueinsteiger in den Charts! Neben den Wombats, die gleich direkt aufs Treppchen gesprungen sind, haben auch Muse mit ihrem 4. Platz einen fulminanten Start in den März hingelegt.