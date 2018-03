Bilderbuch spielen ein FM4 Überraschungskonzert!

Es ist sensationell, aber wahr: Bilderbuch spielen am 6. März ein superexklusives FM4 Überraschungskonzert im Wiener Club Porgy & Bess! Hier gibt’s Tickets zu gewinnen!

Die Alten sagen nichts im Leben ist for free... braucht ihr aber nicht glauben, das FM4 Überraschungskonzert ist nämlich gratis! Allerdings ist das Porgy & Bess eine kleine, intime Location. Einlass gibt es deshalb bei diesem FM4 Überraschungskonzert nur für Ticket-GewinnerInnen!

Ihr brillantes Album „Magic Life“ hat Bilderbuch endgültig an die Spitze der österreichischen Popszene und darüber hinaus katapultiert. Wem bei „Bungalow“ oder „SUPERFUNKYPARTYTIME“ nicht die Tanzfüße zucken, sollte seinen Puls überprüfen. Und live legen Maurice & Co eine dermaßen sprühende Show hin, dass die Energiewelle den BesucherInnen noch in der hintersten Reihe die Sneakers auszieht.

Wie kommst du zu Tickets?

Bei diesem FM4 Überraschungskonzert gilt: Einlass nur für Ticket-GewinnerInnen! Wir verlosen die Tickets (jeweils zwei Stück, also für dich und Begleitung) unter allen, die uns bis spätestens Dienstag, 6.3. Punkt 12 Uhr mittag ein Mail schickt. Einfach mit dem Betreff „Bilderbuch“ an game.fm4@orf.at! Deinen Namen nicht vergessen und am Abend dann unbedingt einen Ausweis bereit halten!

Die Tickets werden unter allen TeilnehmerInnen verlost. Die Verlosung findet von Montag, 05.03., 12 Uhr bis Dienstag, 06.03., Punkt 12 Uhr mittags statt. Die GewinnerInnen werden dann am Dienstag bis spätestens 14 Uhr per Mail verständigt.

Tickets werden nicht nur hier, sondern auch auf der Facebook-Seite von Bilderbuch verlost. Einfach #fm4bilderbuch direkt im Facebook-Messenger von Bilderbuch schreiben.

FM4 Überraschungskonzert mit Bilderbuch

Dienstag, 06.03.2018

Porgy & Bess, Wien

Einlass 20 Uhr

Wichtig: Es gibt KEIN First Come, First Serve - nur wer auf der Gästeliste steht und einen Ausweis mit hat, kommt rein!

Auch gut zu wissen: Wir übertragen das FM4 Überraschungskonzert mit Bilderbuch via Livestream auf fm4.ORF.at sowie auf Facebook.