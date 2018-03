Neues aus dem Netz

Sade, Iron & Wine, Zhu feat. Tame Impala: Wir haben für euch im Netz gefischt und diese frischen Tunes für euch an Land gezogen. Gänsehaut-Garantie!

Von Esther Csapo

Sade nach 7 Jahren wieder da

Sade ist nicht nur Smooth Operator, sie ist eine Göttin des poppigen Souls. 2010 ist ihr bislang letztes Album erschienen. Viele haben ein stilles Fade Out ihrer Karriere vermutet. Jetzt meldet sich die mehrfach Grammy-gekrönte Königin zurück: „Flower Of The Universe“ stammt aus dem Soundtrack von Ava DuVernays Disney-Film „A Wrinkle In Time“, der am 5. April in den deutschen Kinos starten wird.

Der Song ist jedenfalls wunderschön, eine Entschleunigungsrampe in den Feierabend:

Ein Moment der Stille: Iron & Wine

Wer am Dienstag schon fertig von der Woche ist, gönne sich hier und jetzt sofort eine kurze Auszeit. Sam Beam covert einen Song von The Innocence Mission, einer amerikanischen Folk Rock Band. Auch der Song ist eine Auftragsarbeit für die Filmbranche. Diesmal für „Irreplaceable You“ auf Netflix.

Mein Highlight: Zhu und Tame Impala

Kevin Parker von Tame Impala tanzt mit einem Hintern auf verschiedensten Kirtagen. Singer-Songwriter, Multiinstrumentalist und Producer, der von Flaming Lips bis zu Lady Gaga viele namhafte Kollegen in seinem Adressbuch hat. Auf diesem minimalistischen Cut von EDM-Producer Zhu ist Kevin Parker wunderbarer Gast. Minimalistisch, intensiv, hörenswert: