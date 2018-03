Eure Sterne sind gefragt

Wortlaut, der FM4 Kurzgeschichten Wettbewerb startet wieder. Schick uns Deine Kurzgeschichte bis 13. Mai 2018.

von Zita Bereuter

„Ich bin ein Stern“ (TanzBaby)

„Da sind Sterne“ (Wanda)

„Es ist gut, dass ihr da seid, ihr lieben Sterne. Ihr seid immer da, wenn man euch braucht.“ (Sternthaler)

Die Popwelt glänzt mit vielen Sternen.

Die Astronomie berechnet Sterne, die Astrologie deutet sie.

Für Hotels stehen Sterne für viel, im Boxen eher für wenig.

Was immer ihr daraus macht:

„Sterne“ sind das Thema von Wortlaut 2018

Die redaktionelle Vorjury (die FM4 RedakteurInnen Zita Bereuter, Jenny Blochberger, Claudia Czesch, Ali Cen Deniz, Conny Lee, Maria Motter, Martin Pieper, Lisa Schneider, Simon Welebil, Irmgard Wutscher und Jürgen Lagger vom Luftschacht Verlag) wird aus allen Einsendungen die besten 20 auswählen und an die Hauptjury weiterleiten. Diese kürt dann Sieger oder Siegerin und wählt zehn Texte aus, die im Herbst im Wortlaut-Buch veröffentlicht werden.

Die Jury

Die Preise

Platz 1: Euro 1.000

Platz 2: Euro 750

Platz 3: Euro 500

WERBUNG mit freundlicher Unterstützung von Der Standard. Der Gewinnertext wird im Standard abgedruckt.

Außerdem für die zehn besten Texte

Veröffentlichung im Wortlaut-Buch, das im Herbst im Luftschacht Verlag erscheinen wird

je 100 Euro in Buchgutscheinen, zur Verfügung gestellt von der österreichischen Online-Buchhandlung morawa.at

DER STANDARD Goodie Bag

Ein Jahresabo der Literaturzeitung Volltext

FM4 Goodies der Saison

Wie funktioniert’s?

Wir suchen Kurzgeschichten, die exklusiv für Wortlaut geschrieben und noch unveröffentlicht sind. Keine handschriftlichen Texte, keine Lyrik, kein Drama.

WERBUNG Alle drei Preisgelder werden von Julius Meinl zur Verfügung gestellt.

Die Kurzgeschichte zum Thema „Sterne“ darf maximal acht Schreibmaschinenseiten (insgesamt max. 24.000 Zeichen inkl. Leerzeichen) lang sein.

Schick uns deinen Text per Mail an wortlaut.fm4@orf.at. Einsendungen per Post werden aus organisatorischen Gründen nicht berücksichtigt!

Ganz wichtig: Gib deinen vollständigen Namen, deine Telefonnummer und deine Wohnadresse bekannt.

Einsendeschluss ist Sonntag, der 13. Mai 2018

Alles rund um den FM4 Kurzgeschichtenwettbewerb Wortlaut 18 findest du auch jederzeit unter fm4.orf.at/wortlaut.

Für detaillierte Informationen und häufig gestellte Fragen gibt es außerdem die Wortlaut 18 - FAQs - Wie, Sterne?