Der „Anschluss“ am Radar

Vom 11. auf den 12. März 1938 haben die Nationalsozialisten in Österreich die Macht übernommen - es folgte der „Anschluss“ an Hitler-Deutschland. Das Projekt „Zeituhr 1938“ erzählt Ereignisse vor 80 Jahren in Österreich aus fünf verschiedenen Perspektiven und in Echtzeit nach.

Von Lukas Lottersberger

Wie ein Radarschirm sieht das Ziffernblatt der Zeituhr 1938 aus. Jede Minute tauchen auf fünf konzentrischen Kreisen Punkte auf - einmal mehr, einmal weniger. Jeder Punkt ist ein Ereignis. Jede der fünf Linien stellt eine eigene Perspektive bzw. Erzählebene dar. Die fünf Ebenen sind „Alltag, International, Bundesländer, Wien und Kommentare“, erklärt Frederick Baker die verschiedenen Perspektiven. Es ist eine Art Liveticker der Ereignisse von vor 80 Jahren.

Der Medienkünstler und Regisseur Baker steht hinter der Idee und dem Konzept der Zeituhr 1938. Mit wissenschaftlicher Hilfe der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Grafikern und Programmierern hat er in den letzten Monaten das multimediale Projekt realisiert. „Die Zeituhr ist eine Möglichkeit, den Rhythmus der Ereignisse nachzuvollziehen und einen Überblick über die parallelen Ereignisse rund um den Anschluss zu bekommen“, beschreibt Baker seine Idee.

Besonders wichtig war dem Medienkünstler dabei, mehrere Perspektiven und auch vermeintlich banale, alltägliche Ereignisse in das Narrativ der Zeituhr 1938 einzubetten. „Die Geschichts-Bilder werden dominiert von den Bildern der Nazi-Wochenschau“, findet Baker. Für ihn stellte sich deshalb die Frage: „Wie war es für die Leute, die in dieser Nacht geschwiegen haben, geflohen sind, geweint haben?“ Deshalb wollte Baker 80 Jahre nach dem Anschluss den „Verlierern und Ratlosen“ von damals noch einmal eine Stimme geben. So werden in mehreren Video-Interviews mit Schilderungen von ZeitzeugInnen gezeigt.

Ab 11. März, 18 Uhr, können Interessierte 24 Stunden live die Zeituhr 1938 online mitverfolgen und sich über 200 gesammelte Ereignisse von damals informieren. Die Visualisierung wird außerdem von 18:00 bis 03:00 Uhr auf die Fassade des Bundeskanzleramts (BKA) projiziert. Dort wird zusätzlich eine limitierte Auflage von NFC-Postkarten verteilt. Mit einem geeigneten Smartphone kann damit auf weitere interessante Dokumente zum Thema „Anschluss“ zugegriffen werden.

Die Zeituhr 1938 wird nach dem Ende des Livetickers weiter abrufbar sein. Weil es immer weniger ZeitzeugInnen gibt, will Frederick Baker sein Projekt künftig auch als eine Art Archiv weiterführen: „Die Leute können ihre Tagebücher, Fotos oder Filme bringen.“ Das Haus der Geschichte, das im November 2018 - also zum Republik-Jubiläum - am Wiener Heldenplatz eröffnet wird, soll künftig die Zeituhr betreuen. „Die Zeituhr wird wachsen“, ist Baker überzeugt.