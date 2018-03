Literatur ins Face

Brenk Sinatra, Ebow, Jahson The Scientist und andere lesen Rap-Texte als Gedichte, bei der nächsten Ausgabe der Veranstaltungsreihe Rapper lesen Rapper

Lyrik und Lyrics liegen oft näher beieinander, als man denkt. Damit ist nicht unbedingt ein Fall wie der Rechtsstreit der Band 3LW vs. Taylor Swift gemeint, bei der eine Textzeile wie „Haters gonna hate“ als „zu trivial“ für einen Plagiatsanspruch beurteilt wurde. Es geht dabei vielmehr um kunstvolle Wort- und Gedankenspiele, um bemerkenswertes literarisches Geblödel, historische Referenzen, crossmediale Analogien und versiert ausgedrückte Meinungen und Positionen, wie sie der FM4 Hip Hop Lesekreis Woche für Woche aufspürt und analysiert. Gerade in den verspielten Wortwelten des Hip Hop ist dabei besonders viel Platz für sprachliche Mini-Universen.

Ja, sie war jung,

Das Herz so rein und weiß

Und jede Nacht hat ihren Preis.

Sie sagt: „Sugar Sweet,

Ya got me rappin to the heat“

Ich verstehe, sie ist heiß.

(Falco - „Der Kommissar“)

Die Veranstaltungsreihe Rapper lesen Rapper setzt sich seit zwei Jahren ebenfalls mit den Lyrics im Hip Hop auseinander. Sie lädt ProtagonistInnen der heimischen Rap-Szene ein, sich mit Songs auseinanderzusetzen. Sie lesen Altes und Neues, Skurilles und gut Bewährtes, im Original, auf Deutsch, Englisch oder in einer eigenen Übersetzung.

Rapper lesen Rapper

Old school, new school, true school rules

Der nächste Abend von Rapper lesen Rapper findet am kommenden Freitag, 16.3.2018, in der Urania in Wien statt. Das Lineup sieht wie folgt aus:

Lesende:

Brenk Sinatra

Max Gaier (5/8erl in Ehr’n)

Appletree (KunstWerkStadt)

Jahson The Scientist (Scattah Brain)

Ebow (Problembär Records / München)

Moderation:

Kabarettist David Scheid & Rapper HeinrichHimalaya a.k.a. Fozhowi (DRK & FOZ)

Aftershowparty in der Klyo Bar:

Dorian Pearce (Four Elements)

Dee W Dee (Non Funxion)

DJ Internet

Graz-Premiere

Am 20.4.2018 wird Rapper lesen Rapper erstmals auch in Graz stattfinden, und zwar im Literaturhaus.

Vor lauter Vorfreude haben die Veranstalter am vergangenen Wochenende befreundete Graffiti-Artists dazu eingeladen, unterhalb der Urania bei einem „Graffiti-Bash“ ein gemeinsames Piece zu kreieren. Colin Linde (OnetwoCrew), Sike (OneTwoCrew), Keos (OneTwoCrew), Hannes Puchner (OneTwoCrew), ElSpeko (OneTwoCrew), Case (HSP/INKSULIN/104) und SayneOne (MYB) hielten sich dabei an das charakteristische Gelb der Reclam-Heftchen. Das Ergebnis könnt ihr live am Donaukanal oder im untenstehenden Video sehen.