„Fake News“ - Richtlinie kommt aus guten Gründen nicht

Eine Eurobarometer-Umfrage der EU-Kommission zeigt, dass Radio, TV, dann Print an Glaubwürdigkeit weit vor Sozialen Netzen voranliegen. Das „Fake News“-Problem betrifft in erster Linie rund 25 Prozent der Nutzer, auffällig viele sind unter zwanzig.

Am Montag hat die EU-Kommission gleich zwei von der Medienbranche erwartete Berichte veröffentlicht. Das erste sind die Empfehlungen der „hochrangigen Expertengruppe zu Fake News und Desinformation“, die sind so ausgefallen, dass die Kommission versicherte, es werde dazu keine Richtlinie geben. Der Begriff „Fake News“ wurde im Gutachten der Experten nämlich in der Luft zerrissen.

Dazu kam eine Eurobarometer-Umfrage der Kommission zum Medienvertrauen in Europa heraus, in der Radio und TV als glaubwürdige Quellen weit voranliegen, danach folgt Print, ganz am Ende stehen Soziale Netzwerke. Immerhin ein Viertel der 26.500 Befragten gab an, bevorzugt solchen Nachrichten zu vertrauen. Insgesamt sind die Ergebnisse deutlich vom Bild allgegenwärtiger „Fake News“ und überforderter Benutzer entfernt, das gern gezeichnet wird.

Erkennungsraten von Falschnachrichten

Immerhin 71 Prozent der Befragten insgesamt trauten sich zu, Falschnachrichten mit einiger Sicherheit zu erkennen, nur die Befragten unter 15 Jahren haben ein Problem. Hier sind sich nur gut die Hälfte einigermaßen sicher, dass sie nicht in „Fake News“-Fallen tappen. In der nächsten Altersgruppe bis zu 19 gleichen sich die Zahlen dem Durchschnitt im EU-weiten Sample jedoch bereits langsam an.

Dazu kommt, dass sich gerade diese jungen Mediennutzer eben häufiger im Netz informieren, als die ältere Generation. Und: die Jungen tendieren auch deutlich häufiger dazu, die Berichte von Online-Medien zu vergleichen. Die Erkennungsrate von Falschnachrichten steigt parallel zum Alter an. Neben diesem nicht eben alarmierenden Schnitt bleiben freilich etwa 25 Prozent der Medienkonsumenten übrig, die hartnäckige Schwierigkeiten damit haben, echte von falschen Nachrichten zu unterscheiden.

Problematische 25 Prozent

Ein harter Kern von bis zu zehn Prozent findet überhaupt nichts und niemand vertrauenswürdig. Diese beiden Gruppen sind das Hauptproblem, das nun seit Jahren als „Fake News“ durch alle Medienberichte geistert. Umgerechnet sind das quer durch die EU nämlich zig Millionen Medienkonsumenten, die sowohl die bevorzugten Ziele von Desinformationskampagnen, wie auch deren - nicht ganz freiwillige - Verbreiter sind. Auch wenn die Politik und die Betreiber Sozialer Netzwerke noch immer von technischen Lösung für dieses Problem fabulieren, Algorithmen, die Falschinformationen auch nur einigermaßen von echten Nachrichten unterscheiden können, gibt es nicht.

Algorithmen sind aus der Wirklichkeit abgeleitete Rechenregeln, die von Menschen geschrieben werden. Wenn aber dieselben Menschen schon Probleme damit haben, Schwindel, Falschnachrichten, oder gut gemachte Propaganda als solche zu identifizieren, wie sollten dann verlässliche Regeln abgeleitet werden können? Ganz ähnliches gilt für gesetzesgeberische Maßnahmen, darauf weisen auch die 39 Experten der „High Level Group on Disinformation“ hin.

„Hauptproblem nicht erfasst“

Mit gesetzgeberischen Maßnahmen gegen „Fake News“ wären gerade die derzeitigen Hauptprobleme nicht erfasst, nämlich „Diffamierung, Verhetzung, Aufrufe zur Gewalt“. Diese Straftatbestände gibt es zwar in jedem EU-Land, die Crux dabei ist nur, dass Facebook oder Youtube mit der Überprüfung der einschlägigen Beschwerden überhaupt nicht nachkommen. Zum einen liegt das an der schieren Größe beider Kommunikationsmaschinen mit ihrer milliardenstarken Nutzerschar. Zum andern liegt es an ihrer Fähigkeit zur Skalierung, denn dafür wurden sie gebaut.

Wie die Facebook-Algorithmen ticken

Die vielbeschworenen Algorithmen der Internetgiganten sind auf ein alleiniges Ziel hin optimiert, nämlich skalierendes Wachstum, alle angebotenen Funktionen stehen in diesem Dienst. An den Empfehlungsmechanismen ist das recht klar abzusehen. Die vergleichsweise lächerlich billigen Inseratenkampagnen bringen viel mehr Reichweite, als in jedem anderen Medium. Den Algorithmen ist es dabei egal, ob eine Werbenachricht einer nordafrikanischen Greißlerei zu mehr Umsätzen verhelfen soll, oder ob eine raffiniert gestrickte Propagandabotschaft einer ausländischen Macht auf hohe Reichweite und zielgruppengenau verrstärkt wird.

Springen dann diese anvisierten Gruppen auf die Botschaft an, dann kann die Reichweite einer solchen Kampagne durch die Decke gehen. Alle Marketingkampagnen in Sozialen Netzwerken arbeiten mit solchen Mitteln, das Schlagwort dafür heißt „Influencer“ also „Beeinflusser“. Genau das aber wird Russland wörtlich vorgeworfen, nämlich Einflussnahme auf die Präsidentschaftwahlen in den USA

Die Vorschläge der Expertenrunde

Auch sonst lehnen die Experten den Begriff „Fake News“ rundweg ab, nicht zuletzt weil er von der Politik mittlerweile beliebig verwendet werde. Ihre Empfehlungen laufen auf das Offensichtliche hinaus. Oberster Punkt dabei ist die Transparenz von Nachrichtenwebsites in Bezug auf Eigentümer, Funktionen und Datenverarbeitung. Dann kommen nur noch medienpädagogische Empfehlungen, um die Fähigkeiten der Benutzer, Manipulation und Falschnachrichten zu erkennen, zu verstärken.

Gerade bei den jungen Zielgruppen, die noch in Ausbildung stehen, kann das über Schulen verhältnismäßig einfach angegangen werden. Problematisch dabei sind die Älteren, die durch medienpädagogische Maßnahmen kaum erreicht werden können und schon gar nicht der harte Kern der Verweigerer. Darunter dürften nämlich viele mit extremistischen politischen Position und überzeugte Vertreter von Verschwörungstheorien sein.