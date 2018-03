Live@RKH: Buntspecht + Felix Kramer

Livestream aus dem Großen Sendesaal des RKH: Felix Kramer und Buntspecht!

Ab 20 Uhr ist die Band Buntspecht im Zusammenspiel mit Singer/Songwriter Felix Kramer im Großen Sendesaal des Wiener Radiokulturhaus zu hören.

Wer sich mit den aktuellen Entwicklungen der heimischen Popszene befasst, dem sind beide Namen in letzter Zeit zweifellos untergekommen. Die einen, Buntspecht, zaubern im Sextett aus Kontrabass, Harmonika, Cello, Schlagzeug, Gitarre, Saxophon und der rauchigen Stimme von Sänger Lukas Klein eine eigenständige Mixtur. Balkan- und Gypsy-Beats treffen auf Swing, Jazz und Pop, und seine Wurzeln in Wien verleugnet ihr Sound auch in keinem Moment.

Dass Felix Kramer ausgebildeter Gitarrist ist, merkt man nicht nur an seinem versierten Spiel, sondern auch an seinem Mut zur Lücke, den man sich gerade für eine Debütsinge wie „Es woa nix“ nur traut, wenn man genau weiß, wie alles geht. Die Geschichten, die er in seinen Songs erzählt, sprechen anhand von persönlichen Miniaturen über das ganze Leben.