Models machen Musik

Dita von Teese hat jetzt auch ein Album herausgebracht. Die Welt ist um ein singendes Model reicher. Aber nein, wir machen hier nicht diese Bashing-Schublade auf. Denn wir kennen großartig singende Models.

Von Natalie Brunner

Das Album trägt zwar nur den Namen „Dita von Teese“ ist aber ein Gemeinschaftswerk von Dita von Teese und Sebastian Tellier. Es ist nichts Neues, nichts Eigenständiges, sondern eine mehr oder weniger gelungene Stilübung. Dita von Tesse ist, wie immer makelloser Hollywoodglamour vergangener Epochen. Vom pechschwarzen Scheitel über die Elfenbeinfarbene Haut bis zu den Zehen in den teuren Schühchen.

Nach Parfüm, Strumpfhosen, Sonnenbrillen, Kosmetikprodukten, Mineralwasser und Pornos die Frau von Teese unter ihren bürgerlichen Namen Heather Sweet herausgebracht hat, macht sie jetzt also auch Musik.

Sie bringt auf dem Album, das ihren Namen trägt, nicht viel außer ein bisschen Hauch und ätherischem Sprechgesang, lasziv und unnahbar. Business as usual.

Sébastien Tellier mimt den Serge Gainsbourg des Jetzt, ist aber nur Oberfläche keine Abgründe.

Record Makers

Er kommt aber mehr rüber wie ein Alleinunterhalter in der Hotelbar und dort wird mensch die Musik der beiden auch hauptsächlich hören. Zu glatt ist das Schmachten zu sehr Anzeige in einem Hochglanzmodemagazin das Begehren. Vielleicht klingt das Album auch in der einen oder anderen Unterwäsche-Abteilung aber eher von C&A und nicht Agent Provokateur. Sébastien Tellier hat im Rahmen seiner Musikerlaufbahn alles getan , um als der salonfähige Wunderling zu gelten. 2008 ist er beim Eurovisionssongcontest für Frankreich angetreten. Tellier ist Freund von Air und veröffentlicht gewollt Obskures auf ihrem Label. Daft Punk haben Alben von ihm produziert, er hat mit Damon Albarn zusammengearbeitet und ganz gut mit Musikeinsätzen bei Werbespots verdient.

Im Jahr 2009, ein Jahr nach Tellier hat übrigens auch Frau von Teese beim Eurovisionssongcontest mitgewirkt, im Mieder mit dem deutschen Songcontestteilnehmer auf der Bühne tanzend. Angeblich völlig ohne Ahnung was das für eine Veranstaltung ist, bei der sie da auftritt. Das scheint ihr öfters zu passieren. Wie sonst erklärt sich die Tatsache dass sie sich beim Opernball 2008 in Panik vor ihrem Gastgeber Richard L. in der Toilette eingesperrt hat und so unfreiwillige österreichische Rustikal-Komik inspirierte.

Sie weiß aber schon wer Sébastien Tellier ist. Der hat wiederum di Musik auf Ditas Album mit seiner Frau geschrieben. Dita von Teese singt die Lieder so, als würde sie das Ganze nichts angehen. Unbeteiligt und schön. In der Welt von Teese und Tellier heißt das Glamourös.

Singende Models gab es immer schon

Nachdem das Beispiel von Teese nicht unbedingt herausragt und damit es nicht zu Pauschalverurteilungen haben wir uns in der Redaktion einige großartige Musikerinnen und Sängerinnen in Erinnerungen gerufen, die auch ihre Brötchen als Fotomodell verdient haben.

Wir beginnen im Jahr 1959: Die Berlinerin Christa Päffgen zieht nach Paris. Aus der Kleidervorführdame aus dem KaDeWe wird das Lieblingsmodell des Haus Dior. Aus Christa, weil zu Deutsch, wird Nico. Sieben Jahre später zieht das erste Supermodel der Geschichte nach New York und verbringt viel Zeit in Andy Warhols Factory. Warhol sucht nach einer Band für Nico und findet: The Velvet Underground.

Grace Jones ist eine Naturgewalt, die zu Beginn ihrer Kariere als Modell gearbeitet hat. Die in New York aufgewachsene Jamaikanerin verbrachte in den späten 70er Jahren den Großteil ihrer Zeit im Studio 54. Dem Disco-Produzenten Tom Moulton und Erfinder der Maxi Single war klar: diese Frau gehört auf eine Bühne. Nach zwei Alben war die Zusammenarbeit beendet, da Grace Jones, wie sie sagt, keine Lust hatte als Requisit Moultons musikalische Vision aufzupeppen. Sie sah sich nach neuen Produzenten um und Island-Records-Gründer Chris Blackwell stellt ihr die ebenfalls aus Jamaica kommenden Sly & Robbie vor. Auf den drei Alben, die zwischen 1980 und 1982 erscheinen, geschieht Großes und Unnachahmliches.

Und schon sind wir in den 90er Jahren. Der Ära der Supermodells. Mila Jovovich versucht ernsthaft einer Karriere als Musikerin, ist aber als Schauspielerin doch zu erfolgreich. Ihr Album „The Divine Comedy“ aus dem Jahr 1994 hinterlässt, obwohl gelobt, keinen bleibenden Eindruck.

Die aus einer italienischen Industriellenfamilie stammende Carla Bruni beendet im Jahr 2000 ihre Karriere als Modell um sich dem Chanson zu widmen. Ihre Alben verkaufen sich millionen mal. Die Nummer „Tu es ma came“ löste 2008 einen diplomatischen Eklat aus.



Sie bezeichnete darauf ihren Liebhaber, damals Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy, als ihr kolumbianisches Kokain. Der kolumbianische Botschafter in Frankreich sah darin eine Rufschädigung seines Landes und forderte eine Entschuldigung.

Der Kreis schließt sich mit Karen Elson. Sie ist glühender Velvet-Underground-Fan und hat schon mehrere Nummern der Band gecovert, unter anderem für den Record Store Day.

2010 erschien ihr erstes Album „The Ghost who walks“, mit sinisteren todesschwangeren Balladen. Produziert hatte es ihr damaliger Ehemann Jack White. Das zweite süßliche Album „Double Rose“ entstand ohne White und reicht an ihr Debut leider nicht heran.