Verlassen am Wochenende!

Nicht viel denken, einfach passieren lassen und dorthin gehen, wo alle anderen eh auch sind. So war Feiern bei mir früher auch. Jetzt hat sich das alles ein bisschen verändert. Aber es gibt Klassiker-Eventreihen, auf die man sich verlassen kann. Um die geht es heute!

Von #diezuckerlkettenfrau

Gerade ist wirklich viel zu tun und der Vibe verlässt mich ein wenig, da ich schon auf meinen Urlaub hinblicke. Aber vorher steht noch ein freudiger Zwischenstopp an, Linz - weshalb ich mich auch eher kürzer fasse. Diesmal wirklich, deshalb gibt’s heute und nächste Woche eine Short-List-Ankündigung. Trotzdem: #stilllove

Das letzte Wochenende hat wenig mit Rave und viel mit mir selbst zu tun. Bevor ich über meinen inneren Prozess schwafel, gibt’s eine short-review. Das Werk und Venster99 sind es wie angekündigt geworden. Leider haben sie - das Magistrat - ihnen „den Saft abgedreht“ und die Anlage im Werk gedrosselt. Ultra schade, weil das Set von Alien & Kino hat schön funktioniert. Die beiden kannte ich noch nicht und sie haben mein Spektrum aufblühen lassen. Das lag sicherlich auch an dem projizierten Blumenbeet, das den Frühling versucht hat zu fangen. Der hat uns ja mega im Stich gelassen. Geduld.

Am Samstag war Runde 1 von Kredo - eben wieder in einem Stadtbahnbogen - und dass ich das dort alles ganz toll finde habe ich schon erwähnt. Hier und hier.

Specific Objects ist ja der neue Schützling von Gerald VdH und produziert Superscheiben für Meat Recordings. Er durfte die main-time übernehmen. Er hat allerdings schon eine Stunde gebraucht, bis er wirklich im Set oder bei mir angekommen ist. Aber der Turn in den ca. letzten 40 Minuten hat angetrieben und richtig Krach gemacht.

Wer danach ein Set mit „Talker - Battle Standard (Regis Remix)“ startet, der hat was vor. Hat er, der Echion. Also bedanke ich mich und komme gerne wieder. Alles richtig gemacht, Kredo.

FREITAG, 23.03

#techno #art

Nummer 23/23, es ist soweit. Das temporäre Projekt schließt und lädt bei free Entry zu Lichtinstallationen und Sound ein. Nächste Woche kann ich mehr verraten.

#downtempo

Happy Birthday, ihr werdet schon 2! Geburtstage fallen momentan viele und jetzt ist auch Downtempo angekommen. Das heißt: Die beste Deko, schwebender Sound und Samt in der dunklen Höhle.

#techno #raw

3 DJs und Vinyl only mit 2 Decks und einem Mixer. Oh, Mama, hilf mir. Ein „Battle“ wird das im kleinen Wohnzimmer, da jeder DJ records aus den letzten drei Dekaden mitbringen muss. Also kalt einpacken ebenso für BØRTund Marc Græbnør.

#techno #rawtechno

Der Osten zieht ein. Freaky und schneller Techno aus der Ukraine in sehr bunter Form von Marika Rossa plus rohes Zeug aus Ungarn vertitt David Temessi. #showcase

Club Cubique / Innsbruck

Berliner Luft

w/ A.D.H.S.

#techno #electronic

Hmm, Berliner Luft. Mag ich gern, weil: Ritter Butzke, Sisyphos Berlin, Wilde Renate... Dort legt A.D.H.S. überall auf und versprüht Techno.

SAMSTAG, 24.03

Grelle Forelle / Wien

Department

w/ Marcel Fengler (IMF)

#techno

Der Berliner spielt hoffentlich seine produzierten Nummern, sodass ich mich vom Mainfloor auch dank den Buddies Chris Miller & High Density einen ganzen Abend nicht wegbewegen muss.

#minimaltechno

Wird auch mal wieder Zeit, eine schöne Minimal-Dröhnung. Diesmal im Westen auch mit der Crew von Grinsekatze. Bestimmt geht sich da ein fetter Grinser vor Ort aus.

#90s #disco #nudisco #soulfulhouse

Dazu wird auch Nikiss für klimpernde Housetunes sorgen und dazu gibt’s auch Disco und sogar - hoffentlich - Spice Girls und Britney am eigentlichen Floor.

SONNTAG, 25.03

Pratersauna / Wien

KSOT

w/ season-opening-programm

#house #techhouse

Am Sonntag sollte ich mal wieder eine Pratersauna-Kur probieren. „Kein Sonntag ohne Techno“ ist ja mein generelles Motto: Dort hat irgendwie alles angefangen. Also für mich der „Techno“ und meine Zuckerlkette um den Hals. Die ersten Male zu elektronischen Beats ab 14Uhr im Freien Tanzen und sich fragen, wie schön kann das Leben eigentlich sein? I go for this again.

Ein Opening lässt man sich ja ungern entgehen. Genauso wie ein Closing. Deshalb: Ich muss los, ab nach Linz und ins Unten!

Aja: Am Freitagabend gibt’s um 21:30 on Air immer den ausführlichen Clubguide in FM4 La Boum Deluxe. Den darf ich euch jetzt auch präsentieren. Da gibt’s dann noch mehr Events für Österreich und sogar Nachbarländer.

Bussibaba, deine Zuckerlkettenfrau