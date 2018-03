Die FM4 Osterfestspiele 2018

Die große Festivalaktion in den Osterferien. Jeden Tag Tickets für 30 nationale und internationale Festivals zu gewinnen.

Festivals, das sind Konzerte unter freiem Himmel. Wenn man am Wochenende Bühnen-Hopping betreibt, um die eine oder andere Lieblingsband zu sehen oder neu zu entdecken. Manche finden vor der Haustür statt: an der Traisen oder dem Alten Rhein. Andere wiederum am Meer. Manche erreichst du mit dem Fahrrad, Bus oder Bahn, für andere musst du einen Luftraum durchqueren. Bei manchen wird gezeltet oder gleich ein Stadturlaub angehängt. Überlebenswichtig für Festivals ist die Planung: wann möchte man welches Festival besuchen um welche Bands zu sehen? Und wen nimmst du eigentlich auf deine Festivalabenteuer mit? Um die Festivalplanung zu erleichtern stellen wir euch vom Samstag 24.März bis zum Ostermontag den 2.April jeden Tag auf FM4 die Highlights der kommenden Festivalsaison vor und verlosen auch begehrte Festivaltickets!