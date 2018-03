Die Störche

Ein Frühlingsfehlstart, Störche, die vom Himmel fallen und gastfreundliche BulgarInnen.

Von Todor Ovtcharov

Ich erinnnere mich, wie ich als Kind auf „unsere Störche“ gewartet habe. Mir wurde gesagt, dass Störche immer zu ihrem Nest zurückkommen und dass sie monogam sind und ihre Partner ein Leben lang behalten. Ich mochte sie. Ich war sicher, dass ich „unsere Störche“ von allen anderen unterscheiden kann.

Richtig mystisch war es, da sich ihr Nest auf der Kuppel der alten verlassenen Kirche befand, gleich unter dem Kreuz. Schon im Februar schaute ich jeden Tag zur Kuppel empor, um zu sehen ob sie da sind. Ihr leeres Nest aus Stöcken, Heu und Plastiksackerl stand schwarz da, im Hintergrund der blaue Himmel. Es sah angsteinflössend aus und dals im Laufe der Zeit grün gewordene Kreuz der Kirche, schien sich mitten im Nest zu befinden. Die Lage wirkte hoffnungslos.

Bis ich eines morgens mit dem Klappern von Schnabeln aufwachte. Wie schnelle Telegraphenarbeiter meldeten die Störche den Dorfbewohnern, dass sie wieder da sind, dass das Leben weiter geht, dass der Frühling gekommen ist. Die Kälte war vorbei, man konnte schon im Gras liegen und die Schatten der tief fliegenden Störche beobachten.

Durch Bulgarien zieht eine der Hauptrouten der Störche. Jeden Frühlinng und jeden Herbst fliegen alle Störche aus Mittel- und Osteuropa über Bulgarien, über den Bosphorus und entlang der Ufer des Mittelmeeres bis nach Afrika. So war es vor Jahrhunderten, so ist es auch heute. Die ideologischen Systeme haben gewechselt, der Kommunismus ist gefallen, Bulgarien wurde ein Teil der EU und entlang ihrer südlicher Grenze wurde ein streng bewachter Zaun aufgebaut, aber die Störche fliegen weiter und pfeifen auf Politik und Konjunktur.

Bis vor einer Woche. Denn dieses Jahr kamen die Störche mit eisigem Wind und Schnee. Und sie sind auf dem Weg zu ihren Nestern erfroren. Ganz wörtlich. Ihre Federn sind vom eisigen Regen schwer geworden und sie konnten nicht weiterfliegen. Die bulgarischen Felder waren mit halberfrorenen Vögel übersät. Die Menschen aus den Dörfern sahen sie und fingen an, sie aufzusammeln. Sie brachten sie in ihre Scheunen und ihre Wohnzimmer. Sie trockneten sie. Sie fütterten sie. Sie sprachen zu ihnen. Anfangs waren sie zwischen Leben und Tod, doch dann ging es ihnen besser und sie fingen an mit ihren Schnabeln zu klappern.

Die bulgarischen Fernsehender strahlten Szenen aus, in denen man Störche sieht, die in den Wohnzimmer der Leute sitzen und so aussehen, als ob sie sich mit ihren Gastgebern unterhielten.

Noch einige Tage wird es kalt bleiben, es wird schneien. Noch einige Tage werden die Störche bei den Menschen zur Gast sein. Dann werden sie wegfliegen. Weiter nach Mitteleuropa. Vielleicht habt ihr, liebe FM4 Hörerinnen und Hörer genau wie ich „eure Störche“, auf die ihr jedes Jahr wartet? Vielleicht macht ihr euch auch Sorgen, dass sie noch nicht da sind? Keine Angst, sie werden von den Menschen in Bulgarien versorgt. Bald werden sie wieder da sein. Mit ihnen kommt wieder der Frühling. Und die Liebe.