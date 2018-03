Who I am

Der Hip Hop Lesekreis über Mozzy, den „Rapper’s Rapper“ aus Sacramento.

Von Natalie Brunner

Wir dürfen vorstellen: Timothy „Mozzy“ Patterson, geboren 1987. Mozzy verlor als Kleinkeind seine Mutter an Crack und seinen Vater ans Strafvollzugssystem. Er wurde von seiner Großmutter aufgezogen die „Black Panther“-Mitglied ist und Mozzy einiges an Lebenswillen und -weisheit mitgeben konnte.

Mehr Lyrics: Der FM4 HipHop-Lesekreis zum Nachlesen oder als Podcast.

Im Alter von 11 Jahren begann Mozzy unter dem Namen Lil Tim zu rappen. Er stammt aus Sacramento, ein Ort der ein noch ziemlich weißer Fleck auf der Landkarte des Raps ist.

Der Hip Hop Lesekreis beschäftig sich heute mit der Geschichte von Mozzys Selbstfindung.

Mozzy hat sich in den letzten Jahren zu einem "Rapper´s Rapper entwickelt, das will heißen trotz mäßiger Popularität, zählt er viele MC Kollegen zu seinen Fans. Allen voran den Lyricisten, auf den sich alle im Moment einigen können: Kendrick Lamar.

Das erste, was Kendrick Lamar nach Erhalt des Grammy von sich gegeben hat war ein Mozzy Zitat. Er ist der Initiator der „Kick the Cup Challenge“, einer Initiative, die zum Ziel hat dem Menschen klar zu machen, das übermäßiger Konsum von Codein-haltigem Hustensaft nicht zu einem glücklichen, intellektuell erfüllten Leben und Wirken führt, sondern im schlimmsten Fall zu einem einsamen Exitus in Hotelzimmern oder Studio.

Im letzten Jahr hat Mozzy unglaubliche sechs Mixtapes veröffentlicht, und es ist diesem Output und Kendrick Lamars öffentlicher Fürsprache zu verdanken dass die Kunde von Mozzys streetsmarten Lebensweisheiten bis in unser Studio und weiter gedrungen ist.