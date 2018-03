Mini-Revolution im Kinderzimmer

Das Riesenmonsterspektakel “Pacific Rim” gehört zu den schwächeren Filmen von Guillermo del Toro. Was die Produzenten nicht von einem Sequel abgehalten hat.

Von Christian Fuchs

Eigentlich ist ja alles immer eine Frage der Erwartungshaltung. Als beispielsweise Guillermo del Toro 2013 seinen bis dahin aufwändigsten Film „Pacific Rim“ in die Kinos bringt, erwarten sich nicht nur eingefleischte Sci-Fi-Geeks etwas ganz Besonders. Schließlich kündigt der global verehrte Hohepriester der Genrefilm-Nerds damals an, sich mit einem fetten Blockbuster vor den geliebten japanischen Monstermovies aus seiner Kindheit verbeugen zu wollen.

Nicht nur Hardcore-Fans dieser Filme, wie der Schreiber dieser Zeilen, der stolz den „Godzilla“-Schriftzug als Tattoo trägt, fiebern dem Ergebnis entgegen. „Pacific Rim“ wird vorab auch als Herzblut-Antwort auf seelenlose Eventfilme aus dem Hause Michael Bay verkauft. Leider macht sich im Kinosaal eher ein Gefühl der Enttäuschung breit.

Männer in Anzügen - Das Kaiju-Eiga-Genre Überdeutlich verbeugen sich die „Pacific Rim“ Filme vor dem Kaiju-Eiga-Genre, dem wunderbaren Monsterkino made in Nippon. Seit dem filmischen Urknall „Godzilla“ im Jahr 1954 zertrampeln in unzähligen Streifen japanische Männer in klobigen Latexanzügen liebevoll aufgebaute Modellstädte, tümpeln in Swimmingpools herum und versenken dort Schiffsattrappen. Oder liefern sich mit anderen japanischen Männern in klobigen Latexanzügen wüste Kämpfe. Die Suitmation-Technik steht für das tapfere Beharren der japanischen Filmstudios auf analogen Effekten, wenn es um die Darstellung gewaltiger Ungetüme geht, auf verkleideten Schauspielern und trashigen Miniaturkulissen statt CGI-Hokuspokus. Was nicht nur mit den, im Vergleich zu Hollywood, geringen Produktionskosten zu tun hat. Die einheimischen Fans lieben den schundigen Charme ihrer Riesenmonster und „Ultraman“-Roboter. Aber auch Regisseure wie Quentin Tarantino, Gareth Edwards oder eben Guillermo del Toro sind vernarrt in die Kostüme, Gimmicks, Tricks, Farben und die Technik der Kaiju-Movies.

Einige Kampfszenen zwischen den von Menschen gelenkten Jaeger-Robotern und den Kaiju-Kreaturen aus der anderen Dimension lassen den Puls zwar in die Höhe schnellen. Aber gleichzeitig erinnert der digitale Overkill tatsächlich stellenweise an die öde „Transformers“-Reihe. Die Story wiederum, die man in Spurenelementen erahnen kann, langweilt in ihrer Formelhaftigkeit ebenso wie das apathische Schauspiel von Typen wie Charlie Hunman. Man muss nicht so weit wie ein guter Freund gehen, der nach dem Kinobesuch „Desaster!“ in die Abendluft brüllt, aber eine charmante Big-Budget-Hommage an das wichtigste Filmgenre aller Zeiten – Riesenmonsterfilme – sieht anders aus.

Gigantomanie im grellen Tageslicht

Wer braucht also eine Fortsetzung zu einem der schwächeren Filme des sympathischen Guillermo del Toro? Das chinesische Publikum etwa, das „Pacific Rim“ in Massen abfeiert. Weil sich Maestro del Toro aber nach langen Finanzierungsschwierigkeiten des Sequels in die Produktion seines Meisterwerks „The Shape Of Water“ vertieft, wird der Regiestuhl an den unauffälligen TV-Serien-Handwerker Steven S. DeKnight abgegeben. Eine Entscheidung, die vorab selbst Liebhaber des Originals skeptisch werden lässt. Als dann der Trailer zu „Pacific Rim: Uprising“ bestenfalls eine überzogene Orgie aus CGI-Gigantomie und Lärm verspricht, verabschieden sich die letzten Hoffnungen.

Aber wie das eben mit Erwartungen so ist: Ganz so katastrophal ist der neue Kampfeinsatz der Jaeger-Piloten zur Rettung der Erde gar nicht geworden. „Pacific Rim: Uprising“ bemüht sich einerseits um einen (winzigen) Hauch mehr an Handlungsgerüst, siedelt die zentralen Schlachtsequenzen zwischen guten Robotern und bösen Kaijus aber vor allem im grellen Tageslicht an. Man sieht also erstmals die Texturen der Maschinen und Monster und das volle Ausmaß der Zerstörung, wenn die Riesenkörper aneinanderkrachen. Guillermo del Toro dagegen versteckte den außerirdischen Schrecken so sehr im nächtlichen Dunkel, dass irgendwann die Augen unter den 3D-Brillen schmerzten.

Die Blockbuster-Zukunft ist schwarz und weiblich

Apropos Schrecken: Horroranklänge wie beim Vorgängerfilm gibt es fast gar keine mehr in „Pacific Rim: Uprising“. Monsterfilm-Insider werden an jene Phase der legendären Godzilla-Filme denken, als die japanischen Toho-Studios ein jüngeres Zielpublikum anpeilten und der Tonfall deutlich kindischer wurde. Vor diesen Kaiju-Klassikern aus den 60ies und 70ies verbeugt sich Steven S. DeKnight gleich mehrfach. Nicht nur, dass beim Showdown die Millionenmetropole Tokio heftig geplättet wird, wie zu seligen Zeiten des Toho-Studios, die Schlusssequenz findet auf dem Mount Fuji statt, wo im Godzilla-Wahnwitz „Destroy All Monsters“ schon 1968 monströs um das Schicksal der Menschheit gefightet wurde.

Wenn das jetzt alles, für einschlägig vorbelastete Fanboys’n’Girls, ziemlich unterhaltsam klingt: Ein vergleichbares Konkurrenzprodukt wie „Kong: Skull Island“ rockt effekttechnisch schon noch entschieden mehr. Dafür erfreut „Pacific Rim: Uprising“ mit einer fortschrittlichen Besetzungspolitik, die die Ära der reaktionären „Transformers“-Spektakel noch mehr vergessen lässt. Muskulöse weiße Helden, die ihre sexistisch porträtierte Freundin beschützen müssen, sind 2018 wohl endgültig passé. Regisseur DeKnight setzt die multikulturelle Revolution seines Vorgängers del Toro konsequent fort.

John Boyega, spätestens seit „Detroit“ der vielleicht charismatischste afroamerikanische Darsteller seiner Generation, schafft es, seine Schablonenfigur lebendig werden zu lassen und führt als rebellischer Jaeger-Pilot das Ensemble an. Die Newcomerin Cailee Spaeny gefällt als hitzköpfige Antithese zu den austauschbaren Modelgesichtern Hollywoods. So deutlich schwört sich „Pacific Rim: Uprising“ darauf ein, dass die Blockbuster-Zukunft schwarz und/oder weiblich ist, dass Scott Eastwoods Weißbrot-Soldat nur mehr als comichaftes Zitat herumirrt. Es findet also gerade eine kleine Miniatur-Revolution in Sachen Diversity im filmischen Kinderzimmer statt, wie diese Entwicklung weiter geht, ist entschieden spannnender als dieser Film.